https://ria.ru/20250711/pozhar-2028528125.html

В ростовском Семикаракорске загорелось складское помещение

В ростовском Семикаракорске загорелось складское помещение - РИА Новости, 11.07.2025

В ростовском Семикаракорске загорелось складское помещение

Складское помещение горит в городе Семикаракорске в Ростовской области на площади 600 квадратных метров, по предварительной информации, погибших и пострадавших... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T11:58:00+03:00

2025-07-11T11:58:00+03:00

2025-07-11T12:08:00+03:00

происшествия

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июл - РИА Новости. Складское помещение горит в городе Семикаракорске в Ростовской области на площади 600 квадратных метров, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону."Город Семикаракорск, ул. Красноармейская, 128, горит складское помещение за зданием торгового центра "Пирамида"…. По предварительной информации, погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении.Изначально ведомство сообщило о том, что площадь огня составляет 300 квадратных метров, но пожар очень быстро увеличился два раза."Площадь увеличилась до 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.Для ликвидации пожара привлечены 29 человек и 17 единиц техники, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

https://ria.ru/20250711/penza-2028484522.html

ростовская область

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

происшествия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)