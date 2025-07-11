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В ростовском Семикаракорске загорелось складское помещение
В ростовском Семикаракорске загорелось складское помещение - РИА Новости, 11.07.2025
В ростовском Семикаракорске загорелось складское помещение
Складское помещение горит в городе Семикаракорске в Ростовской области на площади 600 квадратных метров, по предварительной информации, погибших и пострадавших... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T11:58:00+03:00
2025-07-11T11:58:00+03:00
2025-07-11T12:08:00+03:00
происшествия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июл - РИА Новости. Складское помещение горит в городе Семикаракорске в Ростовской области на площади 600 квадратных метров, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону."Город Семикаракорск, ул. Красноармейская, 128, горит складское помещение за зданием торгового центра "Пирамида"…. По предварительной информации, погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении.Изначально ведомство сообщило о том, что площадь огня составляет 300 квадратных метров, но пожар очень быстро увеличился два раза."Площадь увеличилась до 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.Для ликвидации пожара привлечены 29 человек и 17 единиц техники, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
https://ria.ru/20250711/penza-2028484522.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ростовском Семикаракорске загорелось складское помещение
В ростовском Семикаракорске загорелось складское помещение на 600 квадратах