https://ria.ru/20250711/pozhar-2028465084.html
В порту курорта Сен-Тропе загорелась суперъяхта
В порту курорта Сен-Тропе загорелась суперъяхта - РИА Новости, 11.07.2025
В порту курорта Сен-Тропе загорелась суперъяхта
Суперъяхта длиной более 40 метров горит у берегов средиземноморского курорта Сен-Тропе во Франции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на пожарную службу. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T00:09:00+03:00
2025-07-11T00:09:00+03:00
2025-07-11T11:26:00+03:00
сен-тропе
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028466610_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dd33621e04fa09d944253df3ed76323c.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Суперъяхта длиной более 40 метров горит у берегов средиземноморского курорта Сен-Тропе во Франции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на пожарную службу. Пожар по неизвестной причине начался после 20.15 (21.15 мск) на яхте Sea Lady II, пришвартованной в старом порту престижного курорта на Лазурном берегу. "Окружающие яхты были эвакуированы, и мы установили барьеры для предотвращения загрязнения… Вероятно, что судно затонет", — заявил представитель пожарных. Для борьбы с огнем мобилизованы около 30 пожарных и четырех машин. Sea Lady II — это 41-метровая суперъяхта под мальтийским флагом. Построенная в 1986 году и отремонтированная в 2024 году, она сдается в аренду за 80 тысяч евро в неделю. Помимо восьми членов экипажа, она может разместить до десяти пассажиров в пяти каютах, каждая из которых оборудована собственной ванной комнатой.
https://ria.ru/20250709/marsel-2028043270.html
сен-тропе
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028466610_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c62c9cc4ddff4435d28bcfde68f8c624.jpg
Суперъяхта горит в порту курорта Сен-Тропе на Лазурном берегу, передает AFP
"Вероятно, что судно затонет", - заявил представитель пожарных.
Для борьбы с огнем мобилизованы около 30 пожарных и четырех машин.
Sea Lady II - это 41-метровая суперъяхта под мальтийским флагом. Построенная в 1986-м, она сдается в аренду за €80 тысяч в неделю. Помимо 8 членов экипажа, она может разместить до 10 пассажиров в 5 каютах, каждая из которых оборудована собственной ванной комнатой.
2025-07-11T00:09
true
PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сен-тропе, франция
В порту курорта Сен-Тропе загорелась суперъяхта
Пожар на суперъяхте Sea Lady II в порту Сен-Тропе попал на видео
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Суперъяхта длиной более 40 метров горит у берегов средиземноморского курорта Сен-Тропе во Франции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на пожарную службу.
Пожар по неизвестной причине начался после 20.15 (21.15 мск) на яхте Sea Lady II, пришвартованной в старом порту престижного курорта на Лазурном берегу.
"Окружающие яхты были эвакуированы, и мы установили барьеры для предотвращения загрязнения… Вероятно, что судно затонет", — заявил представитель пожарных.
Для борьбы с огнем мобилизованы около 30 пожарных и четырех машин.
Sea Lady II — это 41-метровая суперъяхта под мальтийским флагом. Построенная в 1986 году и отремонтированная в 2024 году, она сдается в аренду за 80 тысяч евро в неделю. Помимо восьми членов экипажа, она может разместить до десяти пассажиров в пяти каютах, каждая из которых оборудована собственной ванной комнатой.