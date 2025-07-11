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В порту курорта Сен-Тропе загорелась суперъяхта

В порту курорта Сен-Тропе загорелась суперъяхта - РИА Новости, 11.07.2025

В порту курорта Сен-Тропе загорелась суперъяхта

Суперъяхта длиной более 40 метров горит у берегов средиземноморского курорта Сен-Тропе во Франции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на пожарную службу. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T00:09:00+03:00

2025-07-11T00:09:00+03:00

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сен-тропе

франция

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Суперъяхта длиной более 40 метров горит у берегов средиземноморского курорта Сен-Тропе во Франции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на пожарную службу. Пожар по неизвестной причине начался после 20.15 (21.15 мск) на яхте Sea Lady II, пришвартованной в старом порту престижного курорта на Лазурном берегу. "Окружающие яхты были эвакуированы, и мы установили барьеры для предотвращения загрязнения… Вероятно, что судно затонет", — заявил представитель пожарных. Для борьбы с огнем мобилизованы около 30 пожарных и четырех машин. Sea Lady II — это 41-метровая суперъяхта под мальтийским флагом. Построенная в 1986 году и отремонтированная в 2024 году, она сдается в аренду за 80 тысяч евро в неделю. Помимо восьми членов экипажа, она может разместить до десяти пассажиров в пяти каютах, каждая из которых оборудована собственной ванной комнатой.

https://ria.ru/20250709/marsel-2028043270.html

сен-тропе

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Суперъяхта горит в порту курорта Сен-Тропе на Лазурном берегу, передает AFP "Вероятно, что судно затонет", - заявил представитель пожарных. Для борьбы с огнем мобилизованы около 30 пожарных и четырех машин. Sea Lady II - это 41-метровая суперъяхта под мальтийским флагом. Построенная в 1986-м, она сдается в аренду за €80 тысяч в неделю. Помимо 8 членов экипажа, она может разместить до 10 пассажиров в 5 каютах, каждая из которых оборудована собственной ванной комнатой. 2025-07-11T00:09 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сен-тропе, франция