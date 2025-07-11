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В порту курорта Сен-Тропе загорелась суперъяхта - РИА Новости, 11.07.2025
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00:09 11.07.2025 (обновлено: 11:26 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/pozhar-2028465084.html
В порту курорта Сен-Тропе загорелась суперъяхта
В порту курорта Сен-Тропе загорелась суперъяхта - РИА Новости, 11.07.2025
В порту курорта Сен-Тропе загорелась суперъяхта
Суперъяхта длиной более 40 метров горит у берегов средиземноморского курорта Сен-Тропе во Франции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на пожарную службу. РИА Новости, 11.07.2025
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сен-тропе
франция
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Суперъяхта длиной более 40 метров горит у берегов средиземноморского курорта Сен-Тропе во Франции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на пожарную службу. Пожар по неизвестной причине начался после 20.15 (21.15 мск) на яхте Sea Lady II, пришвартованной в старом порту престижного курорта на Лазурном берегу. "Окружающие яхты были эвакуированы, и мы установили барьеры для предотвращения загрязнения… Вероятно, что судно затонет", — заявил представитель пожарных. Для борьбы с огнем мобилизованы около 30 пожарных и четырех машин. Sea Lady II — это 41-метровая суперъяхта под мальтийским флагом. Построенная в 1986 году и отремонтированная в 2024 году, она сдается в аренду за 80 тысяч евро в неделю. Помимо восьми членов экипажа, она может разместить до десяти пассажиров в пяти каютах, каждая из которых оборудована собственной ванной комнатой.
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Суперъяхта горит в порту курорта Сен-Тропе на Лазурном берегу, передает AFP
"Вероятно, что судно затонет", - заявил представитель пожарных. Для борьбы с огнем мобилизованы около 30 пожарных и четырех машин. Sea Lady II - это 41-метровая суперъяхта под мальтийским флагом. Построенная в 1986-м, она сдается в аренду за €80 тысяч в неделю. Помимо 8 членов экипажа, она может разместить до 10 пассажиров в 5 каютах, каждая из которых оборудована собственной ванной комнатой.
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сен-тропе, франция
Сен-Тропе, Франция
В порту курорта Сен-Тропе загорелась суперъяхта

Пожар на суперъяхте Sea Lady II в порту Сен-Тропе попал на видео

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Суперъяхта длиной более 40 метров горит у берегов средиземноморского курорта Сен-Тропе во Франции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на пожарную службу.
Пожар по неизвестной причине начался после 20.15 (21.15 мск) на яхте Sea Lady II, пришвартованной в старом порту престижного курорта на Лазурном берегу.
"Окружающие яхты были эвакуированы, и мы установили барьеры для предотвращения загрязнения… Вероятно, что судно затонет", — заявил представитель пожарных.
Для борьбы с огнем мобилизованы около 30 пожарных и четырех машин.
Sea Lady II — это 41-метровая суперъяхта под мальтийским флагом. Построенная в 1986 году и отремонтированная в 2024 году, она сдается в аренду за 80 тысяч евро в неделю. Помимо восьми членов экипажа, она может разместить до десяти пассажиров в пяти каютах, каждая из которых оборудована собственной ванной комнатой.
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Сен-ТропеФранция
 
 
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