Диалог с США о поставках оружия возобновлен, утверждают на Украине
Тихий: Украина и США согласовывают условия возобновления военных поставок
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Представитель МИД Украины Георгий Тихий утверждает, что украинская и американская стороны согласовывают технические детали по поставкам оборонной помощи США после ее временной приостановки.
Телеканал NBC 4 июля сообщил, что приостановка военной помощи Киеву была односторонним решением шефа Пентагона Пита Хегсета. Телеканал CNN позднее отметил, что Хегсет не сообщил заранее администрации президента США Дональда Трампа о своем решении. Агентство Ассошиэйтед Пресс также передавало, что решение Пентагона застало Трампа врасплох. Американский лидер после выдвинул утверждение, что не знает, кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Киеву.
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Тихий отметил, что в СМИ было много обсуждений "каких-то элементов пакетов, которые либо пересматривались, либо задерживались", но на данный момент оборонная поддержка США, как он утверждает, продолжается. "Очень важно, что сейчас украинская и американская команды работают над выяснением всех технических деталей – что из уже выделенных пакетов в пути (на Украину - ред.) и когда приходит", - приводит слова Тихого агентство Укринформ.
Ранее издание Politico сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину из-за истощения американских запасов. Но в понедельник президент США Дональд Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Портал Axios сообщил, что Трамп пообещал немедленно отправить на Украину 10 зенитных ракет-перехватчиков Patriot.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.