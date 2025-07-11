Рейтинг@Mail.ru
Диалог с США о поставках оружия возобновлен, утверждают на Украине - РИА Новости, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:56 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/postavki-2028614277.html
Диалог с США о поставках оружия возобновлен, утверждают на Украине
Диалог с США о поставках оружия возобновлен, утверждают на Украине - РИА Новости, 11.07.2025
Диалог с США о поставках оружия возобновлен, утверждают на Украине
Представитель МИД Украины Георгий Тихий утверждает, что украинская и американская стороны согласовывают технические детали по поставкам оборонной помощи США... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T16:56:00+03:00
2025-07-11T16:56:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
пит хегсет
сергей лавров
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955838509_0:360:2901:1992_1920x0_80_0_0_7b610c67a1d6759af970306811de985f.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Представитель МИД Украины Георгий Тихий утверждает, что украинская и американская стороны согласовывают технические детали по поставкам оборонной помощи США после ее временной приостановки. Телеканал NBC 4 июля сообщил, что приостановка военной помощи Киеву была односторонним решением шефа Пентагона Пита Хегсета. Телеканал CNN позднее отметил, что Хегсет не сообщил заранее администрации президента США Дональда Трампа о своем решении. Агентство Ассошиэйтед Пресс также передавало, что решение Пентагона застало Трампа врасплох. Американский лидер после выдвинул утверждение, что не знает, кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Киеву. Тихий отметил, что в СМИ было много обсуждений "каких-то элементов пакетов, которые либо пересматривались, либо задерживались", но на данный момент оборонная поддержка США, как он утверждает, продолжается. "Очень важно, что сейчас украинская и американская команды работают над выяснением всех технических деталей – что из уже выделенных пакетов в пути (на Украину - ред.) и когда приходит", - приводит слова Тихого агентство Укринформ. Ранее издание Politico сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину из-за истощения американских запасов. Но в понедельник президент США Дональд Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Портал Axios сообщил, что Трамп пообещал немедленно отправить на Украину 10 зенитных ракет-перехватчиков Patriot. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250711/ukraina-2028554058.html
https://ria.ru/20250711/feyk-2028594333.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955838509_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5c05fd4bce862587f448e8bd6dee097d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, пит хегсет, сергей лавров, politico, министерство обороны сша, nbc
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Сергей Лавров, Politico, Министерство обороны США, NBC
Диалог с США о поставках оружия возобновлен, утверждают на Украине

Тихий: Украина и США согласовывают условия возобновления военных поставок

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей
Украинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Представитель МИД Украины Георгий Тихий утверждает, что украинская и американская стороны согласовывают технические детали по поставкам оборонной помощи США после ее временной приостановки.
Телеканал NBC 4 июля сообщил, что приостановка военной помощи Киеву была односторонним решением шефа Пентагона Пита Хегсета. Телеканал CNN позднее отметил, что Хегсет не сообщил заранее администрации президента США Дональда Трампа о своем решении. Агентство Ассошиэйтед Пресс также передавало, что решение Пентагона застало Трампа врасплох. Американский лидер после выдвинул утверждение, что не знает, кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Киеву.
Самолет пролетел по закрытому небу над Киевом - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
В небе над Киевом заметили таинственный самолет
Вчера, 13:47
Тихий отметил, что в СМИ было много обсуждений "каких-то элементов пакетов, которые либо пересматривались, либо задерживались", но на данный момент оборонная поддержка США, как он утверждает, продолжается. "Очень важно, что сейчас украинская и американская команды работают над выяснением всех технических деталей – что из уже выделенных пакетов в пути (на Украину - ред.) и когда приходит", - приводит слова Тихого агентство Укринформ.
Ранее издание Politico сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину из-за истощения американских запасов. Но в понедельник президент США Дональд Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Портал Axios сообщил, что Трамп пообещал немедленно отправить на Украину 10 зенитных ракет-перехватчиков Patriot.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
В Киеве признали, что распространили фейк об отчете ООН по Еленовке
Вчера, 15:47
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампПит ХегсетСергей ЛавровPoliticoМинистерство обороны СШАNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала