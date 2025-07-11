https://ria.ru/20250711/postavki-2028614277.html

Диалог с США о поставках оружия возобновлен, утверждают на Украине

Диалог с США о поставках оружия возобновлен, утверждают на Украине - РИА Новости, 11.07.2025

Диалог с США о поставках оружия возобновлен, утверждают на Украине

Представитель МИД Украины Георгий Тихий утверждает, что украинская и американская стороны согласовывают технические детали по поставкам оборонной помощи США... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T16:56:00+03:00

2025-07-11T16:56:00+03:00

2025-07-11T16:56:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Представитель МИД Украины Георгий Тихий утверждает, что украинская и американская стороны согласовывают технические детали по поставкам оборонной помощи США после ее временной приостановки. Телеканал NBC 4 июля сообщил, что приостановка военной помощи Киеву была односторонним решением шефа Пентагона Пита Хегсета. Телеканал CNN позднее отметил, что Хегсет не сообщил заранее администрации президента США Дональда Трампа о своем решении. Агентство Ассошиэйтед Пресс также передавало, что решение Пентагона застало Трампа врасплох. Американский лидер после выдвинул утверждение, что не знает, кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Киеву. Тихий отметил, что в СМИ было много обсуждений "каких-то элементов пакетов, которые либо пересматривались, либо задерживались", но на данный момент оборонная поддержка США, как он утверждает, продолжается. "Очень важно, что сейчас украинская и американская команды работают над выяснением всех технических деталей – что из уже выделенных пакетов в пути (на Украину - ред.) и когда приходит", - приводит слова Тихого агентство Укринформ. Ранее издание Politico сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину из-за истощения американских запасов. Но в понедельник президент США Дональд Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Портал Axios сообщил, что Трамп пообещал немедленно отправить на Украину 10 зенитных ракет-перехватчиков Patriot. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250711/ukraina-2028554058.html

https://ria.ru/20250711/feyk-2028594333.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, пит хегсет, сергей лавров, politico, министерство обороны сша, nbc