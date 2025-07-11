https://ria.ru/20250711/poshliny-2028478224.html

Бразилия с 1 августа введет взаимные пошлины на товары из США

Бразилия с 1 августа введет взаимные пошлины на товары из США - РИА Новости, 11.07.2025

Бразилия с 1 августа введет взаимные пошлины на товары из США

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что страна введёт взаимные торговые пошлины на продукцию из США с 1 августа, если не удастся достичь... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T05:04:00+03:00

2025-07-11T05:04:00+03:00

2025-07-11T05:15:00+03:00

бразилия

экономика

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МЕХИКО, 11 июл - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что страна введёт взаимные торговые пошлины на продукцию из США с 1 августа, если не удастся достичь договорённости по вопросу новых ограничений, объявленных Вашингтоном.Ранее американская администрация во главе с Дональдом Трампом объявила о введении дополнительных пошлин на бразильские товары. Вашингтон мотивировал это, как утверждается, нарушениями торгового баланса и внутренними процессами в судебной системе Бразилии. Лула назвал эти заявления вмешательством во внутренние дела страны."Бразилия применит закон о взаимности, когда это будет необходимо. Если не будет решения, мы введём ответные пошлины с 1 августа, когда (США - ред.) начнут облагать налогом Бразилию", - сказал Лула в интервью Jornal Nacional.Глава государства подчеркнул, что Бразилия хочет сохранить добрые отношения с США, но будет защищать свои суверенные решения. Он назвал необоснованными обвинения в адрес Бразилии, отметив, что США сохраняют профицит в двусторонней торговле за последние 15 лет, который, по его словам, составил 410 миллиардов реалов (более 75 миллиардов долларов)"Если он (Трамп - ред.) будет играться с пошлинами, это может превратиться в бесконечную спираль. Мы достигнем миллионов и миллионов процентов. Бразилия не приемлет вмешательства в свои дела", - добавил Лула да Силва

https://ria.ru/20250710/prezident-2028460838.html

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бразилия, экономика, сша, введение трампом пошлин на импорт, луис инасиу лула да силва, дональд трамп