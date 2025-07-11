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Москалькова рассказала, о какой помощи просят жители новых регионов - РИА Новости, 11.07.2025
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12:29 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/pomosch-2028534754.html
Москалькова рассказала, о какой помощи просят жители новых регионов
Москалькова рассказала, о какой помощи просят жители новых регионов - РИА Новости, 11.07.2025
Москалькова рассказала, о какой помощи просят жители новых регионов
Жители новых и приграничных регионов России чаще всего обращаются в аппарат уполномоченного по правам человека за бесплатными юридическими консультациями и... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T12:29:00+03:00
2025-07-11T12:29:00+03:00
общество
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
татьяна москалькова
дарья морозова
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Жители новых и приграничных регионов России чаще всего обращаются в аппарат уполномоченного по правам человека за бесплатными юридическими консультациями и помощью в бытовых вопросах, рассказала в интервью РИА Новости федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. "Просьбы самые разные, от бесплатной юридической консультации, и здесь мы работаем очень тесно с министерством юстиции, мы вошли в закон как субъект оказания бесплатной юридической помощи", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос о том, о какой помощи ее чаще всего просят жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Уполномоченный отметила, что аппарат федерального омбудсмена помогает людям с составлением документов, сопровождением их в определенных органах, ведомствах. "И второй пласт проблем связан просто с бытовыми вопросами. К нам обратилась, например, Белгородская область. Она сейчас нуждается тоже в очень многих бытовых вопросах с точки зрения тех, кто размещен в пунктах временного размещения. ДНР в лице нашего уполномоченного по правам человека Дарьи Морозовой просила помочь людям, которые прибыли с освобожденных территорий, лишенные жилья, вещей", - отметила она. Кроме того, по словам Москальковой, жители этих регионов сейчас больше всего нуждаются в живом общении.
https://ria.ru/20250711/moskalkova-2028506708.html
https://ria.ru/20250711/rossija-2028481490.html
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общество, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, татьяна москалькова, дарья морозова
Общество, Донецкая Народная Республика, Россия, Луганская Народная Республика, Татьяна Москалькова, Дарья Морозова
Москалькова рассказала, о какой помощи просят жители новых регионов

Москалькова: жители новых регионов чаще всего просят помощь в бытовых вопросах

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Жители новых и приграничных регионов России чаще всего обращаются в аппарат уполномоченного по правам человека за бесплатными юридическими консультациями и помощью в бытовых вопросах, рассказала в интервью РИА Новости федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.
"Просьбы самые разные, от бесплатной юридической консультации, и здесь мы работаем очень тесно с министерством юстиции, мы вошли в закон как субъект оказания бесплатной юридической помощи", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос о том, о какой помощи ее чаще всего просят жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
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Уполномоченный отметила, что аппарат федерального омбудсмена помогает людям с составлением документов, сопровождением их в определенных органах, ведомствах.
"И второй пласт проблем связан просто с бытовыми вопросами. К нам обратилась, например, Белгородская область. Она сейчас нуждается тоже в очень многих бытовых вопросах с точки зрения тех, кто размещен в пунктах временного размещения. ДНР в лице нашего уполномоченного по правам человека Дарьи Морозовой просила помочь людям, которые прибыли с освобожденных территорий, лишенные жилья, вещей", - отметила она.
Кроме того, по словам Москальковой, жители этих регионов сейчас больше всего нуждаются в живом общении.
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ОбществоДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаТатьяна МоскальковаДарья Морозова
 
 
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