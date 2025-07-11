https://ria.ru/20250711/pomosch-2028534754.html

Москалькова рассказала, о какой помощи просят жители новых регионов

Москалькова рассказала, о какой помощи просят жители новых регионов - РИА Новости, 11.07.2025

Москалькова рассказала, о какой помощи просят жители новых регионов

Жители новых и приграничных регионов России чаще всего обращаются в аппарат уполномоченного по правам человека за бесплатными юридическими консультациями и... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T12:29:00+03:00

2025-07-11T12:29:00+03:00

2025-07-11T12:29:00+03:00

общество

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

татьяна москалькова

дарья морозова

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Жители новых и приграничных регионов России чаще всего обращаются в аппарат уполномоченного по правам человека за бесплатными юридическими консультациями и помощью в бытовых вопросах, рассказала в интервью РИА Новости федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. "Просьбы самые разные, от бесплатной юридической консультации, и здесь мы работаем очень тесно с министерством юстиции, мы вошли в закон как субъект оказания бесплатной юридической помощи", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос о том, о какой помощи ее чаще всего просят жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Уполномоченный отметила, что аппарат федерального омбудсмена помогает людям с составлением документов, сопровождением их в определенных органах, ведомствах. "И второй пласт проблем связан просто с бытовыми вопросами. К нам обратилась, например, Белгородская область. Она сейчас нуждается тоже в очень многих бытовых вопросах с точки зрения тех, кто размещен в пунктах временного размещения. ДНР в лице нашего уполномоченного по правам человека Дарьи Морозовой просила помочь людям, которые прибыли с освобожденных территорий, лишенные жилья, вещей", - отметила она. Кроме того, по словам Москальковой, жители этих регионов сейчас больше всего нуждаются в живом общении.

https://ria.ru/20250711/moskalkova-2028506708.html

https://ria.ru/20250711/rossija-2028481490.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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общество, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, татьяна москалькова, дарья морозова