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Навроцкий потребовал от Украины системного решения проблемы Волынской резни
Навроцкий потребовал от Украины системного решения проблемы Волынской резни - РИА Новости, 11.07.2025
Навроцкий потребовал от Украины системного решения проблемы Волынской резни
Польша добивается от Украины системного решения проблемы эксгумации жертв Волынской резни, заявил в социальной сети Х избранный президент страны Кароль... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T16:41:00+03:00
2025-07-11T16:41:00+03:00
2025-07-11T16:41:00+03:00
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ВАРШАВА, 11 июл – РИА Новости. Польша добивается от Украины системного решения проблемы эксгумации жертв Волынской резни, заявил в социальной сети Х избранный президент страны Кароль Навроцкий. В пятницу в Польше Национальный день памяти поляков - жертв геноцида, совершенного сторонниками запрещенных в России экстремистских Организации украинских националистов* и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*). "Я последовательно требую от украинских властей системного решения вопроса о выдаче разрешений на поиск и эксгумацию жертв Волынского геноцида. Примирение может быть основано только на правде", — подчеркнул Навроцкий. По его словам, 11 июля для поляков — "время размышлений и молитв, памяти о зверски убитых детях, женщинах и стариках". "Это также память о польских деревнях, от которых не осталось и следа. Иногда там и сегодня стоит одинокий крест", — написал Навроцкий. Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* являются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20250610/ukraina-2021909047.html
https://ria.ru/20250605/den-2021116406.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина, россия, кароль навроцкий, украинская повстанческая армия
В мире, Польша, Украина, Россия, Кароль Навроцкий, Украинская повстанческая армия
Навроцкий потребовал от Украины системного решения проблемы Волынской резни
Навроцкий: Польша требует от Украины системного решения проблемы Волынской резни