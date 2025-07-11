https://ria.ru/20250711/polnolunie-v-iyule-2026961610.html

Полнолуние в июле 2025 года: когда будет и сколько продлится Оленья Луна

Полнолуние в июле 2025: когда Оленья Луна и как наблюдать

Полнолуние в июле 2025 года: когда будет и сколько продлится Оленья Луна

Полнолуние — одна из фаз лунного цикла, когда солнце полностью освещает видимую с Земли поверхность спутника. Какого числа будет полнолуние в июле 2025 года,... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T17:19:00+03:00

2025-07-11T17:19:00+03:00

2025-07-11T17:19:00+03:00

космос - риа наука

луна

земля

марс

полнолуние

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960506432_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_49e054ae91a18b5eed5725c056e23095.jpg

Полнолуние — одна из фаз лунного цикла, когда солнце полностью освещает видимую с Земли поверхность спутника. Какого числа будет полнолуние в июле 2025 года, дата и время астрономического явления и почему Луна в этот период называется "Оленьей" — в материале РИА Новости.Когда наступит полнолуние в июле 2025 годаКаждый человек хотя бы раз в жизни смотрел на полную Луну и погружался в совершенно особое состояние. Для одних это явление представляет собой научную ценность, для других — духовную, для третьих — эстетическую.Как известно, фаза полнолуния представляет собой не протяженное во времени явление, а лишь один миг, когда Солнце полностью освещает ту часть поверхности Луны, которая видна с Земли.Спутник появится на летнем небосводе максимально близко к линии горизонта 10 июля 2025 года в 23:37 по московскому времени. Это, конечно же, не означает, что мы ограничены одним мгновением для наблюдения за Оленьей луной. Полный освещенный диск естественного спутника можно наблюдать в течение нескольких дней до и после этого момента.Почему июльское полнолуние называют Оленьей ЛунойИюльское полнолуние принято называть "Оленьей луной". Традиция восходит к индейским племенам, которые соотносили явление с периодом, когда у самцов оленей начинают расти новые рога.Июльское полнолуние еще именуют "Грозовой Луной", так как в середине лета часто наблюдаются дожди с грозами. У коренных народов Аляски популярно название "Луна лосося", что отражает сезонный ход этой рыбы. А в европейской культуре это "Сенная Луна" — что означало начало сенокоса.Фазы Луны в июле 2025 годаВ каком знаке зодиака и созвездии будет ЛунаПо словам астропсихолога и нумеролога Яны Пустоваловой, полнолуние в июле примечательно не только тем, что оно произойдет в самый пик лета, но и тем, что в этом месяце Луна будет находиться в знаке Козерога и проходить на фоне зодиакального созвездия Стрельца. Это различие связано с тем, что зодиакальные знаки в астрологии и астрономические созвездия отличаются, и положения Луны в них могут не совпадать.Чем это полнолуние отличается от другихВ момент полнолуния 10 июля 2025 года Луна будет находиться низко над горизонтом. Поэтому Оленья Луна на небосклоне будет казаться наблюдателям визуально массивнее.В этот период также состоится тригон Луны и Марса. Влияние этого аспекта отразится на различных сферах жизни:Смелость, активность и уверенность в себе могут привести к значительным переменам в жизни. Однако энергия Марса может провоцировать импульсивность и агрессивность. Важно контролировать эмоции и избегать конфликтных ситуаций.Как полнолуние повлияет на жизнь и эмоцииПолнолуние 10 июля 2025 года — время анализа достигнутых результатов и планирования дальнейших шагов. В этот период эмоции будут сосредоточены на вопросах успеха и достижения целей, что может стать катализатором для разрешения конфликтов и укрепления связей. Ключевые влияния полнолуния в знаке Козерога:"Земная энергия Козерога заставит каждого буквально спуститься с небес на землю и задаст самые любимые вопросы на тему: структуры, дисциплины и рациональности", — считает астропсихолог и нумеролог Пустовалова.Каким знакам зодиака полнолуние даст сильнейший эффектНаибольшее влияние от полнолуния на себе ощутят следующие знаки зодиака:По словам эксперта, полнолуние в июле принесет новые энергии каждому, а тем, кто будет не готов к этому периоду, все равно придется испытать его последствия.Что можно и нельзя делать в день Оленьей ЛуныВ астрологии, время полной луны — это период для трансформации, подведения итогов и завершения начатых дел. Эзотерики рекомендуют в это время наводить порядок не только в помещениях, но и в мыслях, расставлять приоритеты и строить планы на будущее.В этот день следует отказаться от новых проектов и кардинальной смены имиджа. Нельзя поддаваться эмоциям, принимать импульсивные решения, перекладывать ответственность.Как наблюдать Оленью Луну и что будет видно рядомПолный освещенный диск естественного спутника можно наблюдать в течение нескольких дней до и после этого момента. Для наилучшего обзора за светилом необходимо выбирать место с максимально открытым горизонтом — на возвышенности за пределами города."Смотреть можно из любой точки страны, но лучше через телескоп, чтобы рассмотреть Луну во всей ее красе. Кстати, раньше говорили, что нельзя смотреть на полную Луну, так как ее манящая энергетика сводит с ума и заставляет делать не совсем привычные вещи", — отмечает Пустовалова.Все, кто будет наблюдать за Оленьей луной вечером 10 июля, смогут увидеть над ней комбинацию из трех ярких звезд, так называемый "Летний треугольник". Сразу после полуночи над естественным спутником засияют Вега, Денеб и Альтаир.Луна на протяжении всего месяца будет сближаться с различными небесными телами:Для наблюдений за звездным небом желательно выбирать места подальше от населенных пунктов, с минимальным световым загрязнением.Почему Луна может выглядеть красной или оранжевойЦвет спутника из-за преломления света через слои атмосферы может меняться от розового до оранжевого или насыщенно красного. Чем ниже ночное светило над горизонтом, тем больше света рассеивается и тем более насыщенным становится его оттенок. Таким образом, когда лунный свет проходит сквозь плотную атмосферу, наблюдателям видны красные и оранжевые тона ночного светила.Есть ли влияние полнолуния на здоровье человекаМнения о том, что лунные циклы оказывают влияние на физическое состояние человека и его эмоции различны. С точки зрения науки, солнечная активность влияет на человека. Но относительно фаз Луны, и, в первую очередь, полнолуния, нет единого мнения. Есть данные, что фазы Луны влияют на пчел, рыб, некоторых птиц и амфибий, но что именно происходит во время полнолуния с человеческим организмом — исследователи расходятся во мнениях.Когда будет следующая Оленья ЛунаЛунный календарь отражает цикличность изменений фаз Луны. В 2026 году Оленья Луна приходится на конец июля — 29 числа.

https://ria.ru/20250702/novolunie-v-iyule-2026664992.html

https://ria.ru/20250620/luna-2020740324.html

https://ria.ru/20250711/luna-2028473163.html

луна

земля

марс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, луна, земля, марс, полнолуние