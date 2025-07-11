https://ria.ru/20250711/poliplast-2028616311.html

Около 8 тысяч человек посетили стенд "Полипласта" на "Иннопроме"

Около 8 тысяч человек посетили стенд "Полипласта" на "Иннопроме" - РИА Новости, 11.07.2025

Около 8 тысяч человек посетили стенд "Полипласта" на "Иннопроме"

Около 8 тысяч человек посетили стенд группы компаний "Полипласт" на выставке "Иннопром", сообщает пресс-служба производственного холдинга. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T17:02:00+03:00

2025-07-11T17:02:00+03:00

2025-07-11T17:02:00+03:00

иннопром

экономика

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Около 8 тысяч человек посетили стенд группы компаний "Полипласт" на выставке "Иннопром", сообщает пресс-служба производственного холдинга. На стенде была представлена продукция заводов "Хромпик" и "Полипласт-УралСиб". За четыре дня работы выставки была реализована насыщенная деловая программа, включавшая встречи с иностранными делегатами, деловыми партнерами, представителями власти. Особый интерес у посетителей выставки вызвала интерактивная зона с возможностью сыграть в хоккей. Развитие спорта в регионе присутствия – одно из социальных обязательств, которые взяло на себя руководство компании. В рамках выставки были подписаны два соглашения, касающихся социально-экономического развития Первоуральска, между главой Свердловской области Денисом Паслером, главой Первоуральска Игорем Кабцом и председателем Совета директоров ГК "Полипласт" Александром Шамсутдиновым. Соглашения направлены на развитие экологии, образования и здравоохранение, а также на создание комфортной городской среды. "Участие в "Иннопром-2025" стало для нас знаковым событием, подтвердившим правильность выбранного курса развития компании. Подписанные в рамках форума соглашения являются продолжением нашей долгосрочной программы развития региона. Мы продолжаем лучшие традиции, стремимся не только сохранить лидирующие позиции, но и приумножить достижения, которыми по праву гордится город Первоуральск", – подчеркнул Александр Шамсутдинов. Помимо этого, предприятие было удостоено двух наград: премии имени Черепановых за разработку инновационного продукта "Полихромзоль" и премии "Золотой Меркурий" в номинации "Лучшее предприятие-экспортер в сфере промышленного производства".

https://ria.ru/20250709/innoprom-2028191457.html

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иннопром, экономика