https://ria.ru/20250711/pogranichnik-2028585859.html

Польский пограничник пострадал на границе с Белоруссией

Польский пограничник пострадал на границе с Белоруссией - РИА Новости, 11.07.2025

Польский пограничник пострадал на границе с Белоруссией

Польский пограничник пострадал на границе с Белоруссией, сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Душчык в эфире... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T15:19:00+03:00

2025-07-11T15:19:00+03:00

2025-07-11T15:50:00+03:00

россия

польша

в мире

минск

дональд туск

анджей дуда

белоруссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014323513_0:222:3085:1957_1920x0_80_0_0_4539e4e8b1dc888640ce15fadd25c0b1.jpg

ВАРШАВА, 11 июл – РИА Новости. Польский пограничник пострадал на границе с Белоруссией, сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Душчык в эфире радиостанции RadioZet.По его словам, за минувшие сутки на польско-белорусской границе наблюдалась значительная активность нелегальных мигрантов."У нас было 115 попыток перехода границы, из которых 98% было пресечено. У нас был случай, когда шесть иностранцев, афганцев, пытались пересечь реку. К тому времени, как они перешли реку, наши пограничники уже были на месте", - рассказал Душчык."Один из пограничников был легко ранен", - добавил он, пояснив, что "офицер в момент задержания просто получил удар в глаз".По словам замглавы МВД, виновник происшествия был возвращен на белорусскую сторону.В апреле президент Польши Анджей Дуда подписал закон, позволяющий отказывать в праве на убежище иностранцам, прибывшим в страну нелегальным способом. Сразу после этого премьер-министр Дональд Туск издал распоряжение на основе этого закона, которое позволяет не предоставлять убежища нелегальным мигрантам.В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны Евросоюза. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов пересечь границу, обвиняя руководство в Минске в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.

https://ria.ru/20250710/polsha-2028446611.html

https://ria.ru/20250711/polsha-2028503917.html

россия

польша

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, польша, в мире, минск, дональд туск, анджей дуда, белоруссия