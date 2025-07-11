https://ria.ru/20250711/podderzhka-2028640848.html

Россия будет поддерживать объединения русскоговорящих за рубежом

Россия будет поддерживать объединения русскоговорящих за рубежом - РИА Новости, 11.07.2025

Россия будет поддерживать объединения русскоговорящих за рубежом

РФ в рамках реализации государственной языковой политики будет поддерживать объединения русскоговорящих граждан за рубежом, соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T17:48:00+03:00

2025-07-11T17:48:00+03:00

2025-07-11T18:04:00+03:00

россия

общество

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. РФ в рамках реализации государственной языковой политики будет поддерживать объединения русскоговорящих граждан за рубежом, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.Президент РФ в пятницу подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики."Задачами государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для продвижения и укрепления позиций русского языка в мире являются: содействие осуществляющим деятельность по поддержке и продвижению русского языка общественным организациям и объединениям русскоговорящих граждан в иностранных государствах", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250711/dokument-2028640938.html

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2025

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