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Более 1,6 тысячи предпринимательниц Тюменской области получили финподдержку

Более 1,6 тысячи предпринимательниц Тюменской области получили финподдержку - РИА Новости, 11.07.2025

Более 1,6 тысячи предпринимательниц Тюменской области получили финподдержку

В Тюменской области за последние годы более 1,6 тысячи женщин получили финансовую помощь от службы занятости на свои бизнес-проекты, при этом 628 женщин открыли РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T16:23:00+03:00

2025-07-11T16:23:00+03:00

2025-07-11T16:24:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В Тюменской области за последние годы более 1,6 тысячи женщин получили финансовую помощь от службы занятости на свои бизнес-проекты, при этом 628 женщин открыли свое дело в сельских районах, сообщает пресс-служба правительства региона. Большинство получательниц помощи – женщины в возрасте от 35 до 50 лет с высшим образованием, имеющие детей и опыт работы от 10 до 30 лет. Данная статистика свидетельствует о взвешенном подходе к решению о самозанятости. Среди форм предпринимательства женщины чаще всего выбирали индивидуальное предпринимательство (1281), реже — юридическое лицо (78) и крестьянское (фермерское) хозяйство (15). А статус самозанятых выбрали 232 представительницы прекрасного пола. По данным пресс-службы, финансовая помощь позволила жительницам превратить увлечения в бизнес. Наиболее популярные направления: сфера услуг и торговля. Женщины открывают салоны красоты, швейные мастерские, кондитерские, пекарни, логопедические кабинеты и дизайн-студии. Программа поддержки предпринимательства продолжается в этом году. Планируется оказать финансовую помощь на открытие собственного дела 180 жителям Тюменской области. Размер единовременной выплаты составит до 192 тысяч рублей. Для получения финансовой помощи необходимо подать заявление через портал "Работа России". Дополнительную информацию и консультации предоставляют специалисты кадрового центра "Работа России" Тюменской области.

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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , тюменская область, бизнес, финансирование