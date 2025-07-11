https://ria.ru/20250711/podderzhka-2028553480.html

Яровая предложила создать стандарт работы по поддержке участников СВО

Яровая предложила создать стандарт работы по поддержке участников СВО - РИА Новости, 11.07.2025

Яровая предложила создать стандарт работы по поддержке участников СВО

Вице-спикер ГД Ирина Яровая предложила создать стандарт работы с участниками СВО и членами их семей по оказанию им содействия в беспрепятственном получении всех РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T13:45:00+03:00

2025-07-11T13:45:00+03:00

2025-07-11T13:45:00+03:00

общество

россия

ирина яровая

госдума рф

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вице-спикер ГД Ирина Яровая предложила создать стандарт работы с участниками СВО и членами их семей по оказанию им содействия в беспрепятственном получении всех мер государственной поддержки. "Это должен быть общий стандарт работы с участниками СВО и членами их семей именно в проактивном формате по жизненной ситуации, с четким алгоритмом и оказания содействия в беспрепятственном получении всех мер государственной поддержки", - сказала она на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании РФ.

https://ria.ru/20250710/dispanserizatsiya-2028421511.html

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2025

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общество, россия, ирина яровая, госдума рф