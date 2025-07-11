https://ria.ru/20250711/podderzhka-2028553480.html
Яровая предложила создать стандарт работы по поддержке участников СВО
Яровая предложила создать стандарт работы по поддержке участников СВО - РИА Новости, 11.07.2025
Яровая предложила создать стандарт работы по поддержке участников СВО
Вице-спикер ГД Ирина Яровая предложила создать стандарт работы с участниками СВО и членами их семей по оказанию им содействия в беспрепятственном получении всех РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T13:45:00+03:00
2025-07-11T13:45:00+03:00
2025-07-11T13:45:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вице-спикер ГД Ирина Яровая предложила создать стандарт работы с участниками СВО и членами их семей по оказанию им содействия в беспрепятственном получении всех мер государственной поддержки. "Это должен быть общий стандарт работы с участниками СВО и членами их семей именно в проактивном формате по жизненной ситуации, с четким алгоритмом и оказания содействия в беспрепятственном получении всех мер государственной поддержки", - сказала она на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании РФ.
https://ria.ru/20250710/dispanserizatsiya-2028421511.html
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общество, россия, ирина яровая, госдума рф
Общество, Россия, Ирина Яровая, Госдума РФ
Яровая предложила создать стандарт работы по поддержке участников СВО
Яровая предложила создать стандарт работы по поддержке участников СВО и их семей