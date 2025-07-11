https://ria.ru/20250711/plennyj-2028501477.html

Украинский пленный рассказал, как командование ВСУ бросает своих военных

Украинский пленный рассказал, как командование ВСУ бросает своих военных - РИА Новости, 11.07.2025

Украинский пленный рассказал, как командование ВСУ бросает своих военных

Украинское командование не спешит помогать своим военнослужащим, попавшим в затруднительное положение на линии боевого соприкосновения, и эвакуировать их, в... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T10:09:00+03:00

2025-07-11T10:09:00+03:00

2025-07-11T10:09:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Украинское командование не спешит помогать своим военнослужащим, попавшим в затруднительное положение на линии боевого соприкосновения, и эвакуировать их, в результате очень многие пропадают без вести, рассказал украинский военнопленный Роман Кудин. "Очень много людей пропадают без вести. Командование просто бросает их так, как нас бросили. Нас можно было вывезти уже давно. Так нам не то чтобы нас вывезти, нас держали до последнего. И мы исхудали, мы уже, я не знаю, по сколько мы килограмм скинули, я таким не был никогда. Когда накипишуем, что-то скинут, чтобы замолкли… Это всё было из-под палки. Отношение насчет этого очень плохое", - сказал Кудин в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Он уточнил, что это продолжалось достаточно долгое время, ему с сослуживцами пришлось долго находиться под обстрелами, пока двое из них не погибли. Кудин рассказал, что в своём городе несколько раз встречался с представителями военкомата и получал от них повестки. В итоге они насильно отвезли его с областной военкомат в Чернигове. Там будущий пленный прошёл медкомиссию, где психиатр установил, что мобилизованный не годен для службы в боевых частях. Из-за такого "диагноза" Кудина долго не могли отправить в войска, держали в военкомате в "отдельной комнате с решётками". В итоге украинца отвезли в больницу на повторную комиссию, по результатам которой он оказался полностью здоров. Далее его отправили в Житомирскую область. Кудин признался, что хотел дезертировать, но так и не решился, наслушавшись историй про тех, кто всё-таки сбежал, но вскоре был пойман "как собака". "И были такие случаи, что тот упирался, не хотел читать клятву десантника, не брал рюкзак, говорил: "Спина болит". Сам видел, как против него командование применяло рукоприкладство при всем личном составе. Били пощечины, потом над головой один стрелял холостыми, по ногам били, потому что он не подчинялся приказам. Никому не хочется идти на позиции, потому что он не сам сюда пришел, а насильно", - рассказал пленный о ситуации в украинских войсках.

https://ria.ru/20250618/plennyj-2023482633.html

https://ria.ru/20250710/ukraina-2028266847.html

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в мире, здоровье - общество, чернигов, житомирская область, министерство обороны рф (минобороны рф)