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Власти Петербурга предупредили о возможном ухудшении мобильной связи - РИА Новости, 11.07.2025
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11:00 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/peterburg-2028515320.html
Власти Петербурга предупредили о возможном ухудшении мобильной связи
Власти Петербурга предупредили о возможном ухудшении мобильной связи - РИА Новости, 11.07.2025
Власти Петербурга предупредили о возможном ухудшении мобильной связи
Ухудшение качества мобильного интернета и связи возможно в Санкт-Петербурге, что связано с необходимостью обеспечения безопасности, сообщил городской комитет по РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T11:00:00+03:00
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санкт-петербург
мобильная связь
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Ухудшение качества мобильного интернета и связи возможно в Санкт-Петербурге, что связано с необходимостью обеспечения безопасности, сообщил городской комитет по информатизации. "На территории Санкт-Петербурга возможно ухудшение качества мобильного интернета и связи. Принятые меры необходимы для обеспечения безопасности", - говорится в сообщении.
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санкт-петербург, мобильная связь
Санкт-Петербург, мобильная связь
Власти Петербурга предупредили о возможном ухудшении мобильной связи

В Петербурге предупредили о возможном ухудшение качества мобильного интернета

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВид на Санкт-Петербург
Вид на Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Ухудшение качества мобильного интернета и связи возможно в Санкт-Петербурге, что связано с необходимостью обеспечения безопасности, сообщил городской комитет по информатизации.
"На территории Санкт-Петербурга возможно ухудшение качества мобильного интернета и связи. Принятые меры необходимы для обеспечения безопасности", - говорится в сообщении.
Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
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Санкт-Петербургмобильная связь
 
 
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