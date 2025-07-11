https://ria.ru/20250711/peterburg-2028515320.html
Власти Петербурга предупредили о возможном ухудшении мобильной связи
Власти Петербурга предупредили о возможном ухудшении мобильной связи - РИА Новости, 11.07.2025
Власти Петербурга предупредили о возможном ухудшении мобильной связи
Ухудшение качества мобильного интернета и связи возможно в Санкт-Петербурге, что связано с необходимостью обеспечения безопасности, сообщил городской комитет по РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T11:00:00+03:00
2025-07-11T11:00:00+03:00
2025-07-11T11:00:00+03:00
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мобильная связь
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Ухудшение качества мобильного интернета и связи возможно в Санкт-Петербурге, что связано с необходимостью обеспечения безопасности, сообщил городской комитет по информатизации. "На территории Санкт-Петербурга возможно ухудшение качества мобильного интернета и связи. Принятые меры необходимы для обеспечения безопасности", - говорится в сообщении.
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санкт-петербург, мобильная связь
Санкт-Петербург, мобильная связь
Власти Петербурга предупредили о возможном ухудшении мобильной связи
В Петербурге предупредили о возможном ухудшение качества мобильного интернета