Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о сути предложений Лаврова и Рубио по Украине - РИА Новости, 12.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 11.07.2025 (обновлено: 00:01 12.07.2025)
https://ria.ru/20250711/peskov-2028703117.html
Песков ответил на вопрос о сути предложений Лаврова и Рубио по Украине
Песков ответил на вопрос о сути предложений Лаврова и Рубио по Украине - РИА Новости, 12.07.2025
Песков ответил на вопрос о сути предложений Лаврова и Рубио по Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что по понятным причинам не может рассказать о сути предложений по Украине, прозвучавших на вчерашней... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-11T14:05:00+03:00
2025-07-12T00:01:00+03:00
россия
украина
сша
марко рубио
дмитрий песков
сергей лавров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что по понятным причинам не может рассказать о сути предложений по Украине, прозвучавших на вчерашней встрече главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. В МИД РФ в четверг заявили, что Лавров и Рубио на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре обменялись мнениями по урегулированию конфликта на Украине, а также обстановке вокруг Ирана и Сирии. Рубио по итогам сказал, что США на встрече с представителями России услышали предложения по урегулированию конфликта на Украине, которые ранее не озвучивались. "Нет, я не мог бы рассказать, по понятным причинам", - сказал Песков журналистам на просьбу рассказать, в чем суть этих предложений и идет ли речь об изменении подхода России к украинскому урегулированию.
https://ria.ru/20250711/svyaz-2028591567.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee5a333e6bf6e046cd25e0414b623bae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, марко рубио, дмитрий песков, сергей лавров, в мире
Россия, Украина, США, Марко Рубио, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, В мире
Песков ответил на вопрос о сути предложений Лаврова и Рубио по Украине

Песков не стал рассказывать о сути предложений Лаврова и Рубио по Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что по понятным причинам не может рассказать о сути предложений по Украине, прозвучавших на вчерашней встрече главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.
В МИД РФ в четверг заявили, что Лавров и Рубио на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре обменялись мнениями по урегулированию конфликта на Украине, а также обстановке вокруг Ирана и Сирии. Рубио по итогам сказал, что США на встрече с представителями России услышали предложения по урегулированию конфликта на Украине, которые ранее не озвучивались.
"Нет, я не мог бы рассказать, по понятным причинам", - сказал Песков журналистам на просьбу рассказать, в чем суть этих предложений и идет ли речь об изменении подхода России к украинскому урегулированию.
Марко Рубио и Ван И - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Рубио подчеркнул важность сохранения каналов связи между США и Китаем
Вчера, 15:34
 
РоссияУкраинаСШАМарко РубиоДмитрий ПесковСергей ЛавровВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала