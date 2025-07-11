https://ria.ru/20250711/peskov-2028703117.html

Песков ответил на вопрос о сути предложений Лаврова и Рубио по Украине

Песков ответил на вопрос о сути предложений Лаврова и Рубио по Украине - РИА Новости, 12.07.2025

Песков ответил на вопрос о сути предложений Лаврова и Рубио по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что по понятным причинам не может рассказать о сути предложений по Украине, прозвучавших на вчерашней... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-11T14:05:00+03:00

2025-07-11T14:05:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что по понятным причинам не может рассказать о сути предложений по Украине, прозвучавших на вчерашней встрече главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. В МИД РФ в четверг заявили, что Лавров и Рубио на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре обменялись мнениями по урегулированию конфликта на Украине, а также обстановке вокруг Ирана и Сирии. Рубио по итогам сказал, что США на встрече с представителями России услышали предложения по урегулированию конфликта на Украине, которые ранее не озвучивались. "Нет, я не мог бы рассказать, по понятным причинам", - сказал Песков журналистам на просьбу рассказать, в чем суть этих предложений и идет ли речь об изменении подхода России к украинскому урегулированию.

https://ria.ru/20250711/svyaz-2028591567.html

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россия, украина, сша, марко рубио, дмитрий песков, сергей лавров, в мире