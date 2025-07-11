https://ria.ru/20250711/peskov-2028543968.html

Европа даже не обсуждает вариант диалога с Россией, заявил Песков

Европа даже не обсуждает вариант диалога с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 11.07.2025

Европа даже не обсуждает вариант диалога с Россией, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вариант диалога с Россией и учета ее озабоченностей не столь востребован европейскими странами и... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T13:01:00+03:00

2025-07-11T13:01:00+03:00

2025-07-11T14:00:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вариант диалога с Россией и учета ее озабоченностей не столь востребован европейскими странами и даже не обсуждается сейчас в Европе. "Другой же вариант (содержания европейскими странами Украины - ред.), он мог бы не предусматривать выделение такого количества денег из карманов европейских налогоплательщиков. Для этого нужно просто принять во внимание озабоченности России и начать диалог. Но диалог, основанный на взаимном уважении и готовности учитывать озабоченности друг друга. По идее, логика и разум диктуют, наверное, предпочтительность вот этого второго варианта. Но мы видим, что он сейчас не столь востребован и даже не обсуждается в европейских странах", - сказал Песков журналистам.Ранее Мерц обратился с посланием к российскому лидеру Владимиру Путину, заявив, что Европа "не сдастся". Он также призвал главу Белого дома Дональда Трампа оставаться с европейцами, добавив, что и ЕС, и США якобы стремятся к стабильному политическому порядку в мире.Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250711/peskov-2028542946.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, европа, украина, дмитрий песков, в мире