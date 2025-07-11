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Песков объяснил, почему в российских автомобилях есть импортные запчасти - РИА Новости, 11.07.2025
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09:06 11.07.2025 (обновлено: 09:41 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/peskov-2028492019.html
Песков объяснил, почему в российских автомобилях есть импортные запчасти
Песков объяснил, почему в российских автомобилях есть импортные запчасти - РИА Новости, 11.07.2025
Песков объяснил, почему в российских автомобилях есть импортные запчасти
Наличие импортных запчастей в российских автомобилях связано с тем, что мировые компании выпускают десятки миллионов запчастей в год, российские аналоги будут... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T09:06:00+03:00
2025-07-11T09:41:00+03:00
экономика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Наличие импортных запчастей в российских автомобилях связано с тем, что мировые компании выпускают десятки миллионов запчастей в год, российские аналоги будут стоить в несколько раз дороже из-за разницы в объемах производства, объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Не секрет, что доля импортных запчастей в российских автомобилях до сих пор достаточно велика. С чем это связано? Например, с тем, что производство некоторых деталей, чтобы быть конкурентоспособным, должно быть массовым", - отметил Песков в интервью журналу "Эксперт". "В мире производителей стеклоподъемников или тормозных колодок можно пересчитать по пальцам. Они выпускают десятки миллионов запчастей в год. Российские компании, ориентированные на внутренний рынок, могут делать несколько сотен тысяч таких деталей, но они будут в несколько раз дороже", - добавил он.
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экономика, россия, дмитрий песков
Экономика, Россия, Дмитрий Песков
Песков объяснил, почему в российских автомобилях есть импортные запчасти

Песков: сохранение импортных запчастей в авто связано с объемами производства

© РИА НовостиАвтомобильные запчасти
Автомобильные запчасти - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости
Автомобильные запчасти. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Наличие импортных запчастей в российских автомобилях связано с тем, что мировые компании выпускают десятки миллионов запчастей в год, российские аналоги будут стоить в несколько раз дороже из-за разницы в объемах производства, объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Не секрет, что доля импортных запчастей в российских автомобилях до сих пор достаточно велика. С чем это связано? Например, с тем, что производство некоторых деталей, чтобы быть конкурентоспособным, должно быть массовым", - отметил Песков в интервью журналу "Эксперт".
"В мире производителей стеклоподъемников или тормозных колодок можно пересчитать по пальцам. Они выпускают десятки миллионов запчастей в год. Российские компании, ориентированные на внутренний рынок, могут делать несколько сотен тысяч таких деталей, но они будут в несколько раз дороже", - добавил он.
Автомобили - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
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ЭкономикаРоссияДмитрий Песков
 
 
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