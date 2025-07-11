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Патрушев призвал расширить транспортные возможности рек Красноярского края - РИА Новости, 11.07.2025
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21:42 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/patrushev-2028689066.html
Патрушев призвал расширить транспортные возможности рек Красноярского края
Патрушев призвал расширить транспортные возможности рек Красноярского края - РИА Новости, 11.07.2025
Патрушев призвал расширить транспортные возможности рек Красноярского края
Транспортные возможности рек Красноярского края, прежде всего Енисея, необходимо расширить для использования потенциала Трансарктического транспортного коридора РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T21:42:00+03:00
2025-07-11T21:42:00+03:00
экономика
красноярский край
россия
дудинка
николай патрушев
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ДУДИНКА (Красноярский край), 11 июл - РИА Новости. Транспортные возможности рек Красноярского края, прежде всего Енисея, необходимо расширить для использования потенциала Трансарктического транспортного коридора и Северного морского пути, для этого надо в числе прочего модернизировать портовую инфраструктуру и создавать мультимодальные транспортно-логистические хабы, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Красноярский край является наиболее обеспеченным водными ресурсами регионом России, а главной водной транспортной артерией края является Енисей, обеспечивающий связь крупнейших транспортно-логистических маршрутов - Транссиба и Севморпути, отметил Патрушев на прошедшем в Дудинке совещании по развитию морских арктических портов Диксон и Дудинка, а также внутренних водных путей. "Потенциальная грузовая база речных перевозок по Енисейскому бассейну оценивается около 8 миллионов тонн, что составляет почти 8% от общей грузовой базы перевозок внутренним водным транспортом по стране. Этот потенциал может быть увеличен за счет включения транспортной инфраструктуры Енисея в формируемый по поручению президента России Центрально-Евразийский транспортный коридор, который будет проходить через Монголию в Китай", - сказал Патрушев. Кроме того, транспортная инфраструктура Красноярского края может получить дополнительный импульс к развитию за счет включения речных портов Красноярска и Лесосибирска в маршрутную сеть перевозки угля и пиломатериалов по Трансарктическому транспортному коридору, добавил он. "Для реализации этих планов, а также использования потенциала Трансарктического транспортного коридора и Севморпути, как его ключевого элемента, необходимо расширить провозные возможности внутренних водных путей Красноярского края, прежде всего Енисея, в том числе за счёт обновления парка речных судов, дноуглубления рек, модернизации портовой и причальной инфраструктуры, создания мультимодальных транспортно-логистических хабов", - подчеркнул Патрушев.
https://ria.ru/20250711/patrushev-2028687045.html
красноярский край
россия
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экономика, красноярский край, россия, дудинка, николай патрушев
Экономика, Красноярский край, Россия, Дудинка, Николай Патрушев
Патрушев призвал расширить транспортные возможности рек Красноярского края

Патрушев: транспортные возможности рек Красноярского края необходимо расширить

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Николай Патрушев. Архивное фото
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ДУДИНКА (Красноярский край), 11 июл - РИА Новости. Транспортные возможности рек Красноярского края, прежде всего Енисея, необходимо расширить для использования потенциала Трансарктического транспортного коридора и Северного морского пути, для этого надо в числе прочего модернизировать портовую инфраструктуру и создавать мультимодальные транспортно-логистические хабы, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
Красноярский край является наиболее обеспеченным водными ресурсами регионом России, а главной водной транспортной артерией края является Енисей, обеспечивающий связь крупнейших транспортно-логистических маршрутов - Транссиба и Севморпути, отметил Патрушев на прошедшем в Дудинке совещании по развитию морских арктических портов Диксон и Дудинка, а также внутренних водных путей.
"Потенциальная грузовая база речных перевозок по Енисейскому бассейну оценивается около 8 миллионов тонн, что составляет почти 8% от общей грузовой базы перевозок внутренним водным транспортом по стране. Этот потенциал может быть увеличен за счет включения транспортной инфраструктуры Енисея в формируемый по поручению президента России Центрально-Евразийский транспортный коридор, который будет проходить через Монголию в Китай", - сказал Патрушев.
Кроме того, транспортная инфраструктура Красноярского края может получить дополнительный импульс к развитию за счет включения речных портов Красноярска и Лесосибирска в маршрутную сеть перевозки угля и пиломатериалов по Трансарктическому транспортному коридору, добавил он.
"Для реализации этих планов, а также использования потенциала Трансарктического транспортного коридора и Севморпути, как его ключевого элемента, необходимо расширить провозные возможности внутренних водных путей Красноярского края, прежде всего Енисея, в том числе за счёт обновления парка речных судов, дноуглубления рек, модернизации портовой и причальной инфраструктуры, создания мультимодальных транспортно-логистических хабов", - подчеркнул Патрушев.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Патрушев назвал модернизацию порта Дудинка важной задачей
Вчера, 21:24
 
ЭкономикаКрасноярский крайРоссияДудинкаНиколай Патрушев
 
 
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