https://ria.ru/20250711/patrushev-2028688543.html

Патрушев рассказал о финансировании АПК

Патрушев рассказал о финансировании АПК - РИА Новости, 11.07.2025

Патрушев рассказал о финансировании АПК

Правительство РФ направило уже более 560 миллиардов рублей в 2025 году на поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, а также развитие сельских РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T21:38:00+03:00

2025-07-11T21:38:00+03:00

2025-07-11T21:38:00+03:00

экономика

россия

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Правительство РФ направило уже более 560 миллиардов рублей в 2025 году на поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, а также развитие сельских территорий, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева. "В первые месяцы текущего года сельхозпроизводство выросло на 1,5% к аналогичному периоду 2024 года. Для поддержки агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, а также развития сельских территорий правительство в 2025 году уже выделило более 560 миллиардов рублей", - сообщили в аппарате со ссылкой на Патрушева. Он отметил, что сейчас для отрасли один из самых ответственных этапов в году - уборочная кампания. "Работы стартовали в 22 регионах. Минсельхоз России сохраняет прогнозные ожидания по основным культурам, в том числе планируется собрать порядка 135 миллионов тонн зерновых", - напомнил Патрушев. По его словам, развитие сельскохозяйственного производства во многом опирается на рациональное использование земельных ресурсов. Для этого системно совершенствуются соответствующие механизмы. "На вовлечение в оборот сельхозземель и повышение их плодородия направлена отдельная госпрограмма Минсельхоза России. За счет её мероприятий за три года введено более двух миллионов гектаров", - подчеркнул Патрушев. "Вместе с Федеральным собранием мы занимаемся развитием нормативной базы. С 2022 года для этого принято шесть федеральных законов. В этом году утвержден так называемый закон о "двух ключах", который предполагает учет мнения Минсельхоза при принятии решений о переводе сельхозугодий в иные категории. Включение сельхозугодий в границы населенных пунктов также должно согласовываться с Министерством сельского хозяйства. Таким образом наиболее ценные земли будут защищены от необоснованного выбытия", - добавил он. Указанный закон вступит в силу в марте 2026 года, вице-премьер поручил Минсельхозу своевременно завершить подготовку правовых актов для его реализации, следует из сообщения.

https://ria.ru/20250711/udobreniya-2028664108.html

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экономика, россия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)