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Россия по-прежнему готова к диалогу с Молдавией, заявил Патрушев - РИА Новости, 11.07.2025
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18:03 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/patrushev-2028647800.html
Россия по-прежнему готова к диалогу с Молдавией, заявил Патрушев
Россия по-прежнему готова к диалогу с Молдавией, заявил Патрушев - РИА Новости, 11.07.2025
Россия по-прежнему готова к диалогу с Молдавией, заявил Патрушев
Россия по-прежнему готова к диалогу с Молдавией, в том числе к возобновлению работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, заявил... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T18:03:00+03:00
2025-07-11T18:03:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия по-прежнему готова к диалогу с Молдавией, в том числе к возобновлению работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Россия по-прежнему готова к диалогу и, в том числе в возобновлении работы по линии межправкомиссии", - сказал Патрушев на встрече с представителями "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы". Он напомнил, что последнее заседание межправкомиссии состоялось в 2020 году, а по инициативе Кишинева была заморожена подготовка очередного 17-го заседания. "Мы делали все, чтобы оно состоялось, однако так и не получили позитивной обратной связи", - подчеркнул вице-премьер. Патрушев добавил, что действующая власть в Кишиневе продолжает дистанцироваться от своей работы в рамках СНГ, игнорирует заседания ключевых органов Содружества, денонсирует заключенные в его рамках соглашения. "О статусе наблюдателя в ЕАЭС, похоже, и вовсе позабыли. Одновременно руководство Молдавии активно присоединяется к антироссийским санкционным режимам западных стран. Все это сказывается на развитии двустороннего партнерства", - заключил он. Российскую сторону помимо Патрушева представляют глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, замглавы МИД РФ Александр Панкин, замминистра сельского хозяйства Максим Маркович и замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский. Молдавскую - лидер "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ) Игорь Додон, глава партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах и лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев. -0-
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россия, молдавия, кишинев, дмитрий патрушев, сергей данкверт, александр панкин, снг, содружество , евразийский экономический союз
Россия, Молдавия, Кишинев, Дмитрий Патрушев, Сергей Данкверт, Александр Панкин, СНГ, Содружество , Евразийский экономический союз
Россия по-прежнему готова к диалогу с Молдавией, заявил Патрушев

Патрушев: РФ готова возобновить работу межправкомиссии по экономике с Молдавией

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Дмитрий Патрушев
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев . Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия по-прежнему готова к диалогу с Молдавией, в том числе к возобновлению работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
«
"Россия по-прежнему готова к диалогу и, в том числе в возобновлении работы по линии межправкомиссии", - сказал Патрушев на встрече с представителями "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы".
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Он напомнил, что последнее заседание межправкомиссии состоялось в 2020 году, а по инициативе Кишинева была заморожена подготовка очередного 17-го заседания.
«
"Мы делали все, чтобы оно состоялось, однако так и не получили позитивной обратной связи", - подчеркнул вице-премьер.
Патрушев добавил, что действующая власть в Кишиневе продолжает дистанцироваться от своей работы в рамках СНГ, игнорирует заседания ключевых органов Содружества, денонсирует заключенные в его рамках соглашения.
"О статусе наблюдателя в ЕАЭС, похоже, и вовсе позабыли. Одновременно руководство Молдавии активно присоединяется к антироссийским санкционным режимам западных стран. Все это сказывается на развитии двустороннего партнерства", - заключил он.
Российскую сторону помимо Патрушева представляют глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, замглавы МИД РФ Александр Панкин, замминистра сельского хозяйства Максим Маркович и замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский.
Молдавскую - лидер "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ) Игорь Додон, глава партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах и лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев. -0-
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18 апреля, 11:00
 
РоссияМолдавияКишиневДмитрий ПатрушевСергей ДанквертАлександр ПанкинСНГСодружествоЕвразийский экономический союз
 
 
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