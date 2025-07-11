https://ria.ru/20250711/patrushev-2028647800.html
Россия по-прежнему готова к диалогу с Молдавией, заявил Патрушев
Россия по-прежнему готова к диалогу с Молдавией, заявил Патрушев - РИА Новости, 11.07.2025
Россия по-прежнему готова к диалогу с Молдавией, заявил Патрушев
Россия по-прежнему готова к диалогу с Молдавией, в том числе к возобновлению работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, заявил... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T18:03:00+03:00
2025-07-11T18:03:00+03:00
2025-07-11T18:03:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия по-прежнему готова к диалогу с Молдавией, в том числе к возобновлению работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Россия по-прежнему готова к диалогу и, в том числе в возобновлении работы по линии межправкомиссии", - сказал Патрушев на встрече с представителями "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы". Он напомнил, что последнее заседание межправкомиссии состоялось в 2020 году, а по инициативе Кишинева была заморожена подготовка очередного 17-го заседания. "Мы делали все, чтобы оно состоялось, однако так и не получили позитивной обратной связи", - подчеркнул вице-премьер. Патрушев добавил, что действующая власть в Кишиневе продолжает дистанцироваться от своей работы в рамках СНГ, игнорирует заседания ключевых органов Содружества, денонсирует заключенные в его рамках соглашения. "О статусе наблюдателя в ЕАЭС, похоже, и вовсе позабыли. Одновременно руководство Молдавии активно присоединяется к антироссийским санкционным режимам западных стран. Все это сказывается на развитии двустороннего партнерства", - заключил он. Российскую сторону помимо Патрушева представляют глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, замглавы МИД РФ Александр Панкин, замминистра сельского хозяйства Максим Маркович и замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский. Молдавскую - лидер "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ) Игорь Додон, глава партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах и лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев. -0-
https://ria.ru/20250114/patrushev-1993670256.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, молдавия, кишинев, дмитрий патрушев, сергей данкверт, александр панкин, снг, содружество , евразийский экономический союз
Россия, Молдавия, Кишинев, Дмитрий Патрушев, Сергей Данкверт, Александр Панкин, СНГ, Содружество , Евразийский экономический союз
Россия по-прежнему готова к диалогу с Молдавией, заявил Патрушев
Патрушев: РФ готова возобновить работу межправкомиссии по экономике с Молдавией