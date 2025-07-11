https://ria.ru/20250711/patrushev-2028647800.html

Россия по-прежнему готова к диалогу с Молдавией, заявил Патрушев

Россия по-прежнему готова к диалогу с Молдавией, заявил Патрушев - РИА Новости, 11.07.2025

Россия по-прежнему готова к диалогу с Молдавией, заявил Патрушев

Россия по-прежнему готова к диалогу с Молдавией, в том числе к возобновлению работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, заявил... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T18:03:00+03:00

2025-07-11T18:03:00+03:00

2025-07-11T18:03:00+03:00

россия

молдавия

кишинев

дмитрий патрушев

сергей данкверт

александр панкин

снг

содружество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973431734_70:0:3001:1648_1920x0_80_0_0_0b27c116b2298932d49ebdf5eb8b406a.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия по-прежнему готова к диалогу с Молдавией, в том числе к возобновлению работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Россия по-прежнему готова к диалогу и, в том числе в возобновлении работы по линии межправкомиссии", - сказал Патрушев на встрече с представителями "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы". Он напомнил, что последнее заседание межправкомиссии состоялось в 2020 году, а по инициативе Кишинева была заморожена подготовка очередного 17-го заседания. "Мы делали все, чтобы оно состоялось, однако так и не получили позитивной обратной связи", - подчеркнул вице-премьер. Патрушев добавил, что действующая власть в Кишиневе продолжает дистанцироваться от своей работы в рамках СНГ, игнорирует заседания ключевых органов Содружества, денонсирует заключенные в его рамках соглашения. "О статусе наблюдателя в ЕАЭС, похоже, и вовсе позабыли. Одновременно руководство Молдавии активно присоединяется к антироссийским санкционным режимам западных стран. Все это сказывается на развитии двустороннего партнерства", - заключил он. Российскую сторону помимо Патрушева представляют глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, замглавы МИД РФ Александр Панкин, замминистра сельского хозяйства Максим Маркович и замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский. Молдавскую - лидер "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ) Игорь Додон, глава партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах и лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев. -0-

https://ria.ru/20250114/patrushev-1993670256.html

https://ria.ru/20250418/ignatev-2011962553.html

россия

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, молдавия, кишинев, дмитрий патрушев, сергей данкверт, александр панкин, снг, содружество , евразийский экономический союз