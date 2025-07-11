https://ria.ru/20250711/patrioty-2028395848.html

"Грядет неизбежное". С какой проблемой столкнулась украинская армия

"Грядет неизбежное". С какой проблемой столкнулась украинская армия - РИА Новости, 11.07.2025

"Грядет неизбежное". С какой проблемой столкнулась украинская армия

Дональд Трамп сообщил, что Пентагон продолжит оказывать Украине военную помощь. И уточнил, что пока речь идет о небольшой партии зенитных управляемых ракет для... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T08:00:00+03:00

2025-07-11T08:00:00+03:00

2025-07-11T08:03:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Дональд Трамп сообщил, что Пентагон продолжит оказывать Украине военную помощь. И уточнил, что пока речь идет о небольшой партии зенитных управляемых ракет для комплекса Patriot. Кроме того, он попытается выбить дополнительное оружие для ВСУ у европейских союзников — в первую очередь у Германии, и так уже отдавшей львиную долю собственных средств ПВО. О том, поможет ли это киевскому режиму, — в материале РИА Новости.Краеугольный каменьРанее Пентагон затеял аудит армейских складов, чтобы понять, по каким позициям вооружений и боеприпасов возник дефицит. Видимо, ревизоры остались недовольны результатами — поставки ВСУ приостановили. Киеву отказали в зенитных ракетах, 155-миллиметровых снарядах, ракетах GMLRS для HIMARS и переносных зенитных ракетных комплексах Stinger.Это вызвало на Украине настоящую панику. Зеленский немедленно бросился звонить Трампу. Неизвестно, что он напел в уши президенту США, но вскоре после разговора тот включил заднюю, заявив: "Украина запросила "Пэтриоты". Я посмотрю. Но это очень дорого. Дадим столько, сколько сможем". В ближайшее время поделятся немногим: одной пусковой установкой и десятью ракетами PAC-3. Помощь скорее символическая, больше напоминающая подачку.Для поражения одной воздушной цели зенитчикам обычно требуется не менее двух ракет — и это еще не гарантия успеха. В ходе СВО был случай, когда тяжелый истребитель-бомбардировщик Су-34 уклонился сразу от трех ЗУР Patriot. В общем, десять — это максимум пять сбитых "Искандеров", "Калибров", Х-101 или "Гераней" (самолеты не учитываем, они в зону действия Patriot сейчас не заходят). Ракеты запускают по Украине десятками ("Герани" — сотнями), так что надолго американской подачки не хватит.Между тем "Пэтриот" — краеугольный камень украинской эшелонированной ПВО. Этот ЗРК — единственный в распоряжении Киева, способный сбивать баллистические ракеты "Искандер" и, по неподтвержденным данным, аэробаллистические "Кинжалы". Кроме того, ВСУ активно использовали Patriot для охоты на российские Су-34. Без американских ЗРК защита крупнейших украинских городов и промышленных центров ощутимо просядет. А выбитые тылы серьезно ухудшат положение противника на фронте.Дорогая и сложнаяПо информации британской The Guardian, "жадность" Трампа продиктована тем, что на складах Пентагона сейчас — лишь четверть зенитных ракет, необходимых для прикрытия воздушного пространства США и американских зарубежных баз. Война на Украине и июньское ирано-израильское обострение убедительно показали: в случае конфликта между сопоставимыми по силе противниками зенитных средств должно быть с запасом. Главным геополитическим соперником Вашингтон считает Китай, располагающий мощными ВВС и ракетными войсками. Поэтому нежелание делиться "Пэтриотами" с Киевом вполне объяснимо.К тому же Patriot — очень дорогая система. Одна батарея c количеством пусковых установок от четырех до восьми (от 16 до 32 ракет) обходится американскому бюджету примерно в 1,1 миллиарда долларов. Плюс каждая ЗУР стоит около четырех миллионов. То есть один боекомплект батареи — это 128 миллионов. Истребитель пятого поколения F-35 на пару десятков миллионов дешевле, но его производственную программу сокращают из-за бюджетных ограничений. Трамп не хочет отдавать такое оружие бесплатно. Оно нужно и американцам, и их более платежеспособным, чем киевский режим, союзникам. А пополнять арсеналы быстро не получится.Сейчас с конвейера сходит не более 500 ЗУР Patriot в год, то есть менее четырех полных батарейных боекомплектов. Пентагон уже заказал корпорации Raytheon 3,3 тысячи ракет, на днях контракт увеличили до 13,8 тысячи. Нетрудно подсчитать, что при нынешних темпах производства это займет более четверти века. Для сравнения: с 1982-го, когда "Пэтриот" приняли на вооружение, изготовили всего около 11 тысяч ЗУР разных модификаций.Окно возможностей"Есть определенные вещи, которые нужны Украине, например, батареи Patriot. Они доступны. В Европе много стран обладают батареями Patriot, и они могли бы поделиться. Мы это активно обсуждаем", — сказал вчера на полях саммита АСЕАН в Малайзии госсекретарь Марко Рубио.Очевидно, Трамп прежде всего надавит на Германию, уже передавшую Киеву три батареи и четыре дополнительные пусковые установки Patriot. В бундесвере осталось девять батарей с 72 пусковыми. В Берлине неоднократно указывали, что больше поделиться нечем — имеющегося и так едва хватает, чтобы защитить территорию ФРГ. Но если Вашингтон очень попросит, деваться немецким властям будет некуда.Трамп действует не как политик, а как бизнесмен. Его расчет прост: пусть ВСУ вооружают немцы, а когда ракеты закончатся и у них — милости просим, покупайте у американцев. У США монополия на производство как самих ЗУР, так и зенитных комплексов. Вашингтон продолжает держать курс на "обезжиривание" некогда самой могучей экономики Европы ради прибыли собственных оборонных концернов.C другой стороны, Берлин осаждает Зеленский, выкативший на днях немецким донорам внушительный список "хотелок": четыре комплекса ПВО SLM IRIS-T и 2000 зенитных ракет, 200 тысяч снарядов для ЗСУ Gepard, тысяча бронеавтомобилей MRAP, 200 гусеничных машин, 30 противоминных тралов, 30 машин разминирования Wisent, 200 внедорожников, тысяча систем РЭБ и 200 радаров. Общая стоимость всего этого — миллиарды евро, и самая дорогая позиция — ЗРК IRIS-T.По данным на 2022-й, один комплекс обходился в 150 миллионов евро, ракета SLM — в 600 тысяч. С той поры цены на немецкую военную продукцию серьезно выросли из-за отказа Берлина от дешевых российских энергоресурсов. Эти комплексы менее эффективны, чем Patriot: меньше дальность, слабее РЛС, поражают далеко не все типы воздушных целей. Но хоть какая-то защита.Проблема в том, что у бундесвера нет четырех комплексов. На боевом дежурстве стоит единственный ЗРК этого типа. Еще пять заказаны, но неясно, когда они поступят в войска.Таким образом, киевский режим в ближайшее время столкнется с серьезной трудностью: ракеты к "Пэтриотам" закончатся, но компенсировать это менее эффективными аналогами не получится. По крайней мере, пока Европа не раскочегарит свою оборонку. Западные эксперты дают прогноз: уже к сентябрю ВСУ лишатся способности противостоять воздушным ударам. Для России это идеальное окно возможностей, чтобы как следует проредить военный и промышленный потенциал противника.

https://ria.ru/20250710/kiev-2028289853.html

https://ria.ru/20250710/bob-2028330814.html

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