https://ria.ru/20250711/pashinyan-2028562009.html

Пашинян стал инструментом внешнего влияния, считает историк

Пашинян стал инструментом внешнего влияния, считает историк - РИА Новости, 11.07.2025

Пашинян стал инструментом внешнего влияния, считает историк

Армянский премьер-министр Никол Пашинян, выступающий с нападками на Армянскую апостольскую церковь, предал интересы Армении и продолжает выполнять зарубежную... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T14:20:00+03:00

2025-07-11T14:20:00+03:00

2025-07-11T14:20:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Армянский премьер-министр Никол Пашинян, выступающий с нападками на Армянскую апостольскую церковь, предал интересы Армении и продолжает выполнять зарубежную повестку по уничтожению национальной идентичности, заявил РИА Новости армяно-сирийский историк Жерар Раисян. "Никто из простых армян не ожидал, что премьер-министр, присягнувший народу, пойдет на столь позорную капитуляцию, фактически предав интересы страны и став инструментом внешнего влияния", - сказал Раисян. По словам историка, происходящее сегодня лишь внешняя оболочка куда более глубокой стратегии. "Армянский премьер оказался вовлечен в реализацию турецко-азербайджанского плана, направленного на возрождение неоосманской мечты — объединения тюркских народов в единое геостратегическое пространство от Турции до Китая", - пояснил он. Историк предположил, что именно эта идея в прошлом стала причиной геноцида армян в Османской Турции в 1915 году, захвата их земель и насильственного выселения с родины. По его мнению, Армения исторически стоит на пути неоосманского проекта, и поэтому стала его главной жертвой. "Я убежден, что действия такого рода — не инициатива самой власти, а реализация внешних сценариев, цель которых — не только атака на Армянскую апостольскую церковь, но и разрушение национального единства, исторической памяти и принципиальной позиции армян в защите своей идентичности", - отметил Раисян. Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в прошлом году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250422/armenija-2012710800.html

https://ria.ru/20250709/pashinjane-2028226169.html

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армения, турция, ереван, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, facebook, в мире