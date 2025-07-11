https://ria.ru/20250711/pamyatnik-2028582270.html

Жители Молдавии вышли на митинг против сноса памятника советским воинам

Жители Молдавии вышли на митинг против сноса памятника советским воинам - РИА Новости, 11.07.2025

Жители Молдавии вышли на митинг против сноса памятника советским воинам

Жители города Кагул в Молдавии вышли на митинг против сноса памятника советским воинам — танка Т-34, установленного в честь освободителей города от нацизма,... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T15:08:00+03:00

2025-07-11T15:08:00+03:00

2025-07-11T15:12:00+03:00

в мире

молдавия

кагул

германия

майя санду

т-34

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КИШИНЕВ, 11 июл — РИА Новости. Жители города Кагул в Молдавии вышли на митинг против сноса памятника советским воинам — танка Т-34, установленного в честь освободителей города от нацизма, сообщает местный телеканал "Канал 5". "Министерство здравоохранения предложило расширить больницу в Кагуле за счет территории памятника советским воинам — танка Т-34, установленного в 1975 году. Это вызвало возмущение жителей, которые вышли на протест с плакатами: "Не трогайте нашу память", "Кагул не забывает героев", "Т-34 — символ победы". Противники считают недопустимым приравнивать советский строй к фашизму", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ресурса. По словам гражданского активиста Ивана Стамова, это не просто снос памятника, а попытка стереть память о подвиге тех, кто сражался за освобождение Молдавии в 1940 и 1944 годах. "Недопустимо приравнивать советский строй к фашизму, как это делают сегодня представители власти и сторонники (правящей) партии "Действие и солидарность". Мы обязаны защищать историческую правду и память о героях", - подчеркнул активист. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.

https://ria.ru/20250703/pamyatnik-2026854351.html

https://ria.ru/20250630/ukraina-2026312147.html

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Митинг против сноса памятника советским воинам в Кагуле Жители города Кагул в Молдавии вышли на митинг против сноса памятника советским воинам - танка Т-34, установленного в честь освободителей города от нацизма. Власти решили за счет территории памятника расширить больницу, это вызвало возмущение горожан, сообщает местный "Канал 5". 2025-07-11T15:08 true PT0M13S

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в мире, молдавия, кагул, германия, майя санду, т-34