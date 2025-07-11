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Овчинский: свыше 130 семей в Бутырском районе переехали в ЖК по реновации

Овчинский: свыше 130 семей в Бутырском районе переехали в ЖК по реновации - РИА Новости, 11.07.2025

Овчинский: свыше 130 семей в Бутырском районе переехали в ЖК по реновации

Более 130 семей переехали в новое жилье в рамках программы реновации в Бутырском районе Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T09:15:00+03:00

2025-07-11T09:15:00+03:00

2025-07-11T09:15:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

владислав овчинский

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Более 130 семей переехали в новое жилье в рамках программы реновации в Бутырском районе Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."На первом этаже жилого комплекса открыт Центр информирования по переселению. Участники программы реновации могут обратиться сюда по всем интересующим вопросам, а также заказать услуги суперсервиса "Переезд по программе реновации", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Сам жилой комплекс находится на улице Милашенкова, дом 7, корпус 2, рядом со станцией метро "Фонвизинская". Министр отметил, что в рамках сервиса "Помощь в переезде" столица бесплатно выделяет жителям грузчиков и автомобиль, чтобы перевезти свои вещи. Из 131 переехавшей семьи более половины воспользовались этой помощью, заключил Овчинский. Всего в рамках реновации в Бутырском районе расселят 27 старых домов, а в новое жилье переедет около 4,5 тысячи человек. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2025 году новое жилье по программе реновации получили свыше 18 тысяч горожан.

москва

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москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский