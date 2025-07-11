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Эксперт: отсутствие доверия между Россией и США не мешает диалогу - РИА Новости, 11.07.2025
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02:07 11.07.2025
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Эксперт: отсутствие доверия между Россией и США не мешает диалогу
Эксперт: отсутствие доверия между Россией и США не мешает диалогу - РИА Новости, 11.07.2025
Эксперт: отсутствие доверия между Россией и США не мешает диалогу
Игорь Наймушин. Возможное отсутствие доверия между Россией и США не должно быть препятствием для соблюдения сторонами своих обязательств как крупнейших в мире... РИА Новости, 11.07.2025
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2025-07-11T02:07:00+03:00
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россия
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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Игорь Наймушин. Возможное отсутствие доверия между Россией и США не должно быть препятствием для соблюдения сторонами своих обязательств как крупнейших в мире ядерных держав, заявил РИА Новости директор базирующейся в США Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA) Дэрил Кимбалл. "Отсутствие доверия не является оправданием для стран с двумя крупнейшими арсеналами ядерного оружия, чтобы отказываться от своих юридических обязательств", - сообщил он агентству на полях конференции в Вашингтоне, посвященной угрозам в ядерной сфере. По мнению Кимбалла, Москве и Вашингтону "ничто не мешает" вести диалог по ядерной повестке и прекращению гонки вооружений. "Сейчас самое время обсудить этот вопрос, пока не исчезли все ограничения и не усилилось недоверие", - заключил он.
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США, Россия
Эксперт: отсутствие доверия между Россией и США не мешает диалогу

Глава ACA Кимбалл: отсутствие доверия между Россией и США не мешает диалогу

© Иллюстрация РИА НовостиФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
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Флаги России и США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Игорь Наймушин. Возможное отсутствие доверия между Россией и США не должно быть препятствием для соблюдения сторонами своих обязательств как крупнейших в мире ядерных держав, заявил РИА Новости директор базирующейся в США Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA) Дэрил Кимбалл.
"Отсутствие доверия не является оправданием для стран с двумя крупнейшими арсеналами ядерного оружия, чтобы отказываться от своих юридических обязательств", - сообщил он агентству на полях конференции в Вашингтоне, посвященной угрозам в ядерной сфере.
По мнению Кимбалла, Москве и Вашингтону "ничто не мешает" вести диалог по ядерной повестке и прекращению гонки вооружений.
"Сейчас самое время обсудить этот вопрос, пока не исчезли все ограничения и не усилилось недоверие", - заключил он.
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