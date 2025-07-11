https://ria.ru/20250711/otravlenie-2028534119.html

В Дагестане число зарегистрированных случаев отравления водой достигло 372

В Дагестане число зарегистрированных случаев отравления водой достигло 372 - РИА Новости, 11.07.2025

В Дагестане число зарегистрированных случаев отравления водой достигло 372

Число зарегистрированных случаев отравления водой в Магарамкентском района Дагестана достигло 372, среди заболевших 357 детей, сообщили в пресс-службе минздрава РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T12:23:00+03:00

2025-07-11T12:23:00+03:00

2025-07-11T12:34:00+03:00

республика дагестан

магарамкентский район

происшествия

здоровье - общество

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МАХАЧКАЛА, 11 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев отравления водой в Магарамкентском района Дагестана достигло 372, среди заболевших 357 детей, сообщили в пресс-службе минздрава региона.В Магарамкентском районе с 7 июля регистрируют случаи кишечной инфекции среди жителей нескольких сел. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей. По данным следствия, все отравившиеся пили воду, которая подается в дома жителей по водопроводным линиям. Задержан директор муниципального учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство"."Всего за последние четверо суток с симптомами кишечной инфекции зарегистрировано 372 человека, 357 из которых дети", – говорится в сообщении.По данным министерства, всего за эти дни с кишечной инфекцией в Магарамкентскую районную больницу госпитализировали 120 человек. Сейчас в стационаре с симптомами гастроэнтерита лечатся 97 человек, из них 91 ребенок.

https://ria.ru/20250709/obyski-2028206372.html

республика дагестан

магарамкентский район

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республика дагестан, магарамкентский район, происшествия, здоровье - общество