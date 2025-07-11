https://ria.ru/20250711/otnosheniya-2028538056.html
Рубио прокомментировал рабочие отношения Трампа и Си Цзиньпина
Рубио прокомментировал рабочие отношения Трампа и Си Цзиньпина - РИА Новости, 11.07.2025
Рубио прокомментировал рабочие отношения Трампа и Си Цзиньпина
Госсекретарь США Марко Рубио заявил об очень "положительных рабочих отношениях" между президентом Штатов Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T12:45:00+03:00
2025-07-11T12:45:00+03:00
2025-07-11T13:04:00+03:00
в мире
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028370035_0:17:1280:737_1920x0_80_0_0_8f2a9ad2162a394594559c9b03de5edc.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил об очень "положительных рабочих отношениях" между президентом Штатов Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином."У президента очень положительные рабочие отношения с председателем Си Цзиньпином, и, безусловно, мои отношения с министром иностранных дел (КНР Ван И - ред.) должны отражать это", - заявил Рубио после встречи с главой МИД КНР в Куала-Лумпуре на полях мероприятий по линии АСЕАН. Трансляция велась в YouTube.
https://ria.ru/20250711/lavrov-2028497284.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028370035_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4ec971999228bde35dcdec1f78b5a725.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, си цзиньпин
Рубио прокомментировал рабочие отношения Трампа и Си Цзиньпина
Рубио сообщил о положительных рабочих отношениях между Трампом и Си Цзиньпином