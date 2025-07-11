https://ria.ru/20250711/otnosheniya-2028538056.html

Рубио прокомментировал рабочие отношения Трампа и Си Цзиньпина

Рубио прокомментировал рабочие отношения Трампа и Си Цзиньпина - РИА Новости, 11.07.2025

Рубио прокомментировал рабочие отношения Трампа и Си Цзиньпина

Госсекретарь США Марко Рубио заявил об очень "положительных рабочих отношениях" между президентом Штатов Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T12:45:00+03:00

2025-07-11T12:45:00+03:00

2025-07-11T13:04:00+03:00

в мире

си цзиньпин

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил об очень "положительных рабочих отношениях" между президентом Штатов Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином."У президента очень положительные рабочие отношения с председателем Си Цзиньпином, и, безусловно, мои отношения с министром иностранных дел (КНР Ван И - ред.) должны отражать это", - заявил Рубио после встречи с главой МИД КНР в Куала-Лумпуре на полях мероприятий по линии АСЕАН. Трансляция велась в YouTube.

https://ria.ru/20250711/lavrov-2028497284.html

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в мире, си цзиньпин