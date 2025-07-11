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Рубио прокомментировал рабочие отношения Трампа и Си Цзиньпина - РИА Новости, 11.07.2025
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12:45 11.07.2025 (обновлено: 13:04 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/otnosheniya-2028538056.html
Рубио прокомментировал рабочие отношения Трампа и Си Цзиньпина
Рубио прокомментировал рабочие отношения Трампа и Си Цзиньпина - РИА Новости, 11.07.2025
Рубио прокомментировал рабочие отношения Трампа и Си Цзиньпина
Госсекретарь США Марко Рубио заявил об очень "положительных рабочих отношениях" между президентом Штатов Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T12:45:00+03:00
2025-07-11T13:04:00+03:00
в мире
си цзиньпин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил об очень "положительных рабочих отношениях" между президентом Штатов Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином."У президента очень положительные рабочие отношения с председателем Си Цзиньпином, и, безусловно, мои отношения с министром иностранных дел (КНР Ван И - ред.) должны отражать это", - заявил Рубио после встречи с главой МИД КНР в Куала-Лумпуре на полях мероприятий по линии АСЕАН. Трансляция велась в YouTube.
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в мире, си цзиньпин
В мире, Си Цзиньпин
Рубио прокомментировал рабочие отношения Трампа и Си Цзиньпина

Рубио сообщил о положительных рабочих отношениях между Трампом и Си Цзиньпином

© Фото : МИД России/TelegramМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Фото : МИД России/Telegram
Марко Рубио . Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил об очень "положительных рабочих отношениях" между президентом Штатов Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.
"У президента очень положительные рабочие отношения с председателем Си Цзиньпином, и, безусловно, мои отношения с министром иностранных дел (КНР Ван И - ред.) должны отражать это", - заявил Рубио после встречи с главой МИД КНР в Куала-Лумпуре на полях мероприятий по линии АСЕАН. Трансляция велась в YouTube.
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В миреСи Цзиньпин
 
 
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