https://ria.ru/20250711/osnovy-2028633194.html

Путин утвердил основы государственной языковой политики

Путин утвердил основы государственной языковой политики - РИА Новости, 11.07.2025

Путин утвердил основы государственной языковой политики

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики, он опубликован на сайте официального опубликования... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T17:34:00+03:00

2025-07-11T17:34:00+03:00

2025-07-11T17:41:00+03:00

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики, он опубликован на сайте официального опубликования правовых актов."Утвердить прилагаемые Основы государственной языковой политики Российской Федерации", - говорится в документе.Указ вступает в силу со дня его подписания, 11 июля.

https://ria.ru/20250624/putin-2025126266.html

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владимир путин, россия, общество