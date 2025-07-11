https://ria.ru/20250711/osnovy-2028633194.html
Путин утвердил основы государственной языковой политики
Путин утвердил основы государственной языковой политики - РИА Новости, 11.07.2025
Путин утвердил основы государственной языковой политики
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики, он опубликован на сайте официального опубликования... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T17:34:00+03:00
2025-07-11T17:34:00+03:00
2025-07-11T17:41:00+03:00
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики, он опубликован на сайте официального опубликования правовых актов."Утвердить прилагаемые Основы государственной языковой политики Российской Федерации", - говорится в документе.Указ вступает в силу со дня его подписания, 11 июля.
https://ria.ru/20250624/putin-2025126266.html
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин утвердил основы государственной языковой политики
Путин подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики