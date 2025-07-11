Орбан призвал расследовать убийство гражданина Венгрии на Украине
Орбан: Венгрия обязана расследовать убийство своего гражданина на Украине
© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 11 июл - РИА Новости. Венгрия обязана расследовать убийство своего гражданина, закарпатского венгра, сотрудниками украинского военкомата при принудительной мобилизации, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Газета Magyar Nemzet в четверг со ссылкой на родственников сообщила, что 45-летний Йожеф Шебештьен скончался в больнице спустя три недели после того, как сотрудники военкомата на Украине схватили его на улице, затолкали в микроавтобус, отвезли на призывной пункт и избили металлическими прутьями. Сестра погибшего разместила кадры, на которых украинские военные издеваются над ее братом. МИД Венгрии вызвал посла Украины и потребовал объяснений.
"Гражданина Венгрии на Украине забили до смерти. Он принадлежал к нашему сообществу. Не только в культурном и национальном смысле этого слова, но и в смысле публичного права. Он находился под защитой венгерской конституции и Венгрии. Это позволяет нам не осторожничать: он не погиб, не погиб в результате принудительной мобилизации, а был забит до смерти. Это дело, которое мы должны расследовать, потому что убитый был одним из нас", - написал Орбан в соцсети Facebook *
Выступая в пятницу утром на радио Kossuth, Орбан заявил, что страна, где сотрудники военкоматов избивают до смерти людей при принудительной мобилизации, не может стать членом Евросоюза.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители украинских властей годами не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами". По его словам, принудительная мобилизация в украинскую армию, в том числе этнических венгров, нарушает права человека, а молчание правозащитных организаций о насильственной мобилизации на Украине и задержании уклонистов на границе позорно.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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