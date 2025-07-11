Рейтинг@Mail.ru
Орбан раскритиковал позицию лидеров ЕС по Украине - РИА Новости, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:24 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/orban-2028521155.html
Орбан раскритиковал позицию лидеров ЕС по Украине
Орбан раскритиковал позицию лидеров ЕС по Украине - РИА Новости, 11.07.2025
Орбан раскритиковал позицию лидеров ЕС по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что хватается за голову от позиции лидеров Евросоюза, которые считает, что Украина вполне готова к вступлению в... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T11:24:00+03:00
2025-07-11T11:24:00+03:00
в мире
украина
венгрия
киев
виктор орбан
петер сийярто
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958912443_0:153:3095:1894_1920x0_80_0_0_ea7b40a9c1e7a95227344cfbf146ace1.jpg
БУДАПЕШТ, 11 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что хватается за голову от позиции лидеров Евросоюза, которые считает, что Украина вполне готова к вступлению в сообщество и процесс интеграции формальный. "На каждом европейском саммите приходится слушать публичные заявления, что Украина, по сути, выполнила все условия для членства в Евросоюзе. Они утверждают, что там ликвидирована коррупция, царит верховенство права, соблюдаются права человека, а экономика действительно в хорошем состоянии, поэтому лидеры ЕС говорят об Украине как о стране, готовой к членству в ЕС, остаются переговоры, это формальности... Я просто за голову хватаюсь", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, те, кто заявляют, что Украина выполнила критерии для вступления и должна быть принята в ЕС до 2035 года, невероятно далеки от реальности. Венгерский премьер напомнил, что в случае вступления Киева в ЕС, все страны-члены оказались бы втянуты в конфликт с Россией, Будапешт против и настаивает на дипломатическом урегулировании. "План заключается в том, что государства-члены Евросоюза совместно влезут в долги, возьмут кредит и предоставят эти деньги Украине. Честно говоря, я никогда в жизни не слышал подобного бреда, ну или надо долго вспоминать что-то подобное... Я буду против до конца", - подчеркнул он. Орбан отметил, что экономика самого ЕС находится в упадке и, если и привлекать деньги извне, они должны быть направлены на повышение благосостояния Европы, а не Украины. Ранее он заявил, что сейчас процесс евроинтеграции Украины фактически зашел в тупик, поскольку Будапешт не дал согласия на открытие переговорных кластеров. Орбан перед началом саммита ЕС говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более 2 миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
https://ria.ru/20250709/ukraina-2028212083.html
https://ria.ru/20250708/ukraina-2027964907.html
https://ria.ru/20250710/stepashin-2028258601.html
украина
венгрия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958912443_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_9013202da2e8d92c9503aaab7c3ee5c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, киев, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Евросоюз
Орбан раскритиковал позицию лидеров ЕС по Украине

Орбан раскритиковал позицию ЕС о готовности Украины к вступлению в союз

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 11 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что хватается за голову от позиции лидеров Евросоюза, которые считает, что Украина вполне готова к вступлению в сообщество и процесс интеграции формальный.
"На каждом европейском саммите приходится слушать публичные заявления, что Украина, по сути, выполнила все условия для членства в Евросоюзе. Они утверждают, что там ликвидирована коррупция, царит верховенство права, соблюдаются права человека, а экономика действительно в хорошем состоянии, поэтому лидеры ЕС говорят об Украине как о стране, готовой к членству в ЕС, остаются переговоры, это формальности... Я просто за голову хватаюсь", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Орбан заявил о горьком моменте для ЕС из-за Украины
9 июля, 18:59
По его словам, те, кто заявляют, что Украина выполнила критерии для вступления и должна быть принята в ЕС до 2035 года, невероятно далеки от реальности.
Венгерский премьер напомнил, что в случае вступления Киева в ЕС, все страны-члены оказались бы втянуты в конфликт с Россией, Будапешт против и настаивает на дипломатическом урегулировании.
"План заключается в том, что государства-члены Евросоюза совместно влезут в долги, возьмут кредит и предоставят эти деньги Украине. Честно говоря, я никогда в жизни не слышал подобного бреда, ну или надо долго вспоминать что-то подобное... Я буду против до конца", - подчеркнул он.
Орбан отметил, что экономика самого ЕС находится в упадке и, если и привлекать деньги извне, они должны быть направлены на повышение благосостояния Европы, а не Украины.
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Политолог оценил создание в МИД Украины структуры НАТО и ЕС
8 июля, 16:48
Ранее он заявил, что сейчас процесс евроинтеграции Украины фактически зашел в тупик, поскольку Будапешт не дал согласия на открытие переговорных кластеров.
Орбан перед началом саммита ЕС говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более 2 миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Степашин объяснил, почему Украина не нужна Евросоюзу
Вчера, 03:48
 
В миреУкраинаВенгрияКиевВиктор ОрбанПетер СийяртоЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала