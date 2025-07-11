https://ria.ru/20250711/orban-2028521155.html

Орбан раскритиковал позицию лидеров ЕС по Украине

Орбан раскритиковал позицию лидеров ЕС по Украине - РИА Новости, 11.07.2025

Орбан раскритиковал позицию лидеров ЕС по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что хватается за голову от позиции лидеров Евросоюза, которые считает, что Украина вполне готова к вступлению в... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T11:24:00+03:00

2025-07-11T11:24:00+03:00

2025-07-11T11:24:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 11 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что хватается за голову от позиции лидеров Евросоюза, которые считает, что Украина вполне готова к вступлению в сообщество и процесс интеграции формальный. "На каждом европейском саммите приходится слушать публичные заявления, что Украина, по сути, выполнила все условия для членства в Евросоюзе. Они утверждают, что там ликвидирована коррупция, царит верховенство права, соблюдаются права человека, а экономика действительно в хорошем состоянии, поэтому лидеры ЕС говорят об Украине как о стране, готовой к членству в ЕС, остаются переговоры, это формальности... Я просто за голову хватаюсь", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, те, кто заявляют, что Украина выполнила критерии для вступления и должна быть принята в ЕС до 2035 года, невероятно далеки от реальности. Венгерский премьер напомнил, что в случае вступления Киева в ЕС, все страны-члены оказались бы втянуты в конфликт с Россией, Будапешт против и настаивает на дипломатическом урегулировании. "План заключается в том, что государства-члены Евросоюза совместно влезут в долги, возьмут кредит и предоставят эти деньги Украине. Честно говоря, я никогда в жизни не слышал подобного бреда, ну или надо долго вспоминать что-то подобное... Я буду против до конца", - подчеркнул он. Орбан отметил, что экономика самого ЕС находится в упадке и, если и привлекать деньги извне, они должны быть направлены на повышение благосостояния Европы, а не Украины. Ранее он заявил, что сейчас процесс евроинтеграции Украины фактически зашел в тупик, поскольку Будапешт не дал согласия на открытие переговорных кластеров. Орбан перед началом саммита ЕС говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более 2 миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.

https://ria.ru/20250709/ukraina-2028212083.html

https://ria.ru/20250708/ukraina-2027964907.html

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