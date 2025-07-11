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Орбан решительно отказал Украине в членстве ЕС - РИА Новости, 11.07.2025
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10:34 11.07.2025 (обновлено: 10:35 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/orban-2028502391.html
Орбан решительно отказал Украине в членстве ЕС
Орбан решительно отказал Украине в членстве ЕС - РИА Новости, 11.07.2025
Орбан решительно отказал Украине в членстве ЕС
Страна, где сотрудники военкоматов избивают до смерти людей при принудительной мобилизации, не может вступить в ЕС, заявил венгерский премьер-министр Виктор... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T10:34:00+03:00
2025-07-11T10:35:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 11 июл - РИА Новости. Страна, где сотрудники военкоматов избивают до смерти людей при принудительной мобилизации, не может вступить в ЕС, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, комментируя гибель закарпатского венгра на Украине. Газета Magyar Nemzet в четверг со ссылкой на родственников сообщила, что 45-летний Йожеф Шебештьен скончался в больнице спустя три недели после того, как сотрудники военкомата на Украине схватили его на улице, затолкали в микроавтобус, отвезли на призывной пункт и избили металлическими прутьями. Сестра погибшего разместила кадры, на которых украинские военные издеваются над ее братом. МИД Венгрии вызвал посла Украины и потребовал объяснений. "Страна, в которой человека или людей забивают до смерти в результате принудительной мобилизации - ведь, конечно же, принудительный призыв затрагивает не только венгров, но и всех остальных - не может быть членом Евросоюза", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Ведущий попросил Орбана прокомментировать заявление Сухопутных войск Украины, что Шебештьен якобы был призван в ВСУ на законных основаниях и жестокое обращение в отношении него сотрудниками военкомата не применялось. "Это нас нисколько не может удовлетворить, потому что мы не можем прятать голову в песок, мы точно знаем, что на Украине происходит принудительная мобилизация", - ответил венгерский премьер. По его словам, затяжной конфликт затрагивает Венгрию, поскольку это соседняя с Украиной страна, при этом он не может быть решен на поле боя, только в результате дипломатического урегулирования. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители украинских властей годами не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами". По его словам, принудительная мобилизация в украинскую армию, в том числе этнических венгров, нарушает права человека, а молчание правозащитных организаций о насильственной мобилизации на Украине и задержании уклонистов на границе позорно. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250709/zelenskiy-2028215044.html
https://ria.ru/20250710/posol-2028344943.html
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в мире, украина, венгрия, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Евросоюз, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Вооруженные силы Украины
Орбан решительно отказал Украине в членстве ЕС

Орбан: страна, где людей убивают при насильной мобилизации, не может быть в ЕС

© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 11 июл - РИА Новости. Страна, где сотрудники военкоматов избивают до смерти людей при принудительной мобилизации, не может вступить в ЕС, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, комментируя гибель закарпатского венгра на Украине.
Газета Magyar Nemzet в четверг со ссылкой на родственников сообщила, что 45-летний Йожеф Шебештьен скончался в больнице спустя три недели после того, как сотрудники военкомата на Украине схватили его на улице, затолкали в микроавтобус, отвезли на призывной пункт и избили металлическими прутьями. Сестра погибшего разместила кадры, на которых украинские военные издеваются над ее братом. МИД Венгрии вызвал посла Украины и потребовал объяснений.
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Орбан назвал Зеленского комиком, играющим президента
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"Страна, в которой человека или людей забивают до смерти в результате принудительной мобилизации - ведь, конечно же, принудительный призыв затрагивает не только венгров, но и всех остальных - не может быть членом Евросоюза", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Ведущий попросил Орбана прокомментировать заявление Сухопутных войск Украины, что Шебештьен якобы был призван в ВСУ на законных основаниях и жестокое обращение в отношении него сотрудниками военкомата не применялось.
"Это нас нисколько не может удовлетворить, потому что мы не можем прятать голову в песок, мы точно знаем, что на Украине происходит принудительная мобилизация", - ответил венгерский премьер.
По его словам, затяжной конфликт затрагивает Венгрию, поскольку это соседняя с Украиной страна, при этом он не может быть решен на поле боя, только в результате дипломатического урегулирования.
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Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители украинских властей годами не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами". По его словам, принудительная мобилизация в украинскую армию, в том числе этнических венгров, нарушает права человека, а молчание правозащитных организаций о насильственной мобилизации на Украине и задержании уклонистов на границе позорно.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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