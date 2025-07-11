https://ria.ru/20250711/ogranicheniya-2028471881.html
В Жуковском сняли ограничения на полеты
В Жуковском сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 11.07.2025
В Жуковском сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту "Жуковский" сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T02:24:00+03:00
2025-07-11T02:24:00+03:00
2025-07-11T02:27:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
артем кореняко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569176204_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_02054dd5beae5a03bd07b94a9200f727.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту "Жуковский" сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Ранее Кореняко сообщал о введении ограничений в работе аэропорта "Жуковский"."Аэропорт "Жуковский". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале.Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
https://ria.ru/20250710/aeroporty-2028447103.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569176204_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2816e2069418bddd47beff99a63acca5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), артем кореняко
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Артем Кореняко
В Жуковском сняли ограничения на полеты
Росавиация: в Жуковском сняли ограничения на полеты