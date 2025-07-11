https://ria.ru/20250711/ogranicheniya-2028471881.html

В Жуковском сняли ограничения на полеты

В Жуковском сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 11.07.2025

В Жуковском сняли ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту "Жуковский" сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T02:24:00+03:00

2025-07-11T02:24:00+03:00

2025-07-11T02:27:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

артем кореняко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569176204_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_02054dd5beae5a03bd07b94a9200f727.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту "Жуковский" сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Ранее Кореняко сообщал о введении ограничений в работе аэропорта "Жуковский"."Аэропорт "Жуковский". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале.Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

https://ria.ru/20250710/aeroporty-2028447103.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), артем кореняко