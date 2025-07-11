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В Жуковском сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 11.07.2025
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02:24 11.07.2025 (обновлено: 02:27 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/ogranicheniya-2028471881.html
В Жуковском сняли ограничения на полеты
В Жуковском сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 11.07.2025
В Жуковском сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту "Жуковский" сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T02:24:00+03:00
2025-07-11T02:27:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
артем кореняко
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту "Жуковский" сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Ранее Кореняко сообщал о введении ограничений в работе аэропорта "Жуковский"."Аэропорт "Жуковский". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале.Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
https://ria.ru/20250710/aeroporty-2028447103.html
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), артем кореняко
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Артем Кореняко
В Жуковском сняли ограничения на полеты

Росавиация: в Жуковском сняли ограничения на полеты

© РИА Новости / Евгений ОдиноковМеждународный аэропорт Жуковский
Международный аэропорт Жуковский - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Международный аэропорт Жуковский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту "Жуковский" сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ранее Кореняко сообщал о введении ограничений в работе аэропорта "Жуковский".
"Аэропорт "Жуковский". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале.
Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Зал вылета аэропорта Внуково - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
В Жуковском, Внуково и Домодедово сняли временные ограничения
Вчера, 20:45
 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Артем Кореняко
 
 
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