https://ria.ru/20250711/ogranicheniya-2028467518.html

В Жуковском ввели ограничения на полеты

В Жуковском ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 11.07.2025

В Жуковском ввели ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Жуковский", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 11.07.2025

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2025-07-11T01:00:00+03:00

жуковский

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

артем кореняко

раменский

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Жуковский", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.

https://ria.ru/20250710/aeroporty-2028447103.html

жуковский

раменский

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2025

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жуковский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), артем кореняко, раменский