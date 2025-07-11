https://ria.ru/20250711/novosibirsk-2028617577.html

Мост в Китай: Новосибирск принял реверсную бизнес-миссию

Мост в Китай: Новосибирск принял реверсную бизнес-миссию - РИА Новости, 11.07.2025

Мост в Китай: Новосибирск принял реверсную бизнес-миссию

Новосибирск стал площадкой для реверсной бизнес-миссии китайской делегации - визит состоялся 11 июля и стал важным шагом в развитии двустороннего сотрудничества РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T17:09:00+03:00

2025-07-11T17:09:00+03:00

2025-07-11T17:09:00+03:00

экономика

новосибирск

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93779/19/937791958_0:92:1772:1089_1920x0_80_0_0_bd2950d99766cf5012ac0284d05d9768.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Новосибирск стал площадкой для реверсной бизнес-миссии китайской делегации - визит состоялся 11 июля и стал важным шагом в развитии двустороннего сотрудничества между регионами России и КНР, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Мероприятие организовано министерством экономического развития Новосибирской области при участии представительства Российского экспортного центра в Новосибирске", - говорится в сообщении.Всего в Новосибирск из Китая приехали 10 компаний, заинтересованных в развитии сотрудничества с российским бизнесом. В состав делегации вошли представители ведущих китайских компаний, работающих в отраслях агропромышленного комплекса, машиностроения, логистики, строительства, цифровых технологий и международного консалтинга. В центре повестки - развитие кооперации в сфере поставок, инвестиций и совместных проектов.С российской стороны в мероприятии приняли участие порядка 30 компаний.В рамках деловой программы участникам были представлены инвестиционные возможности Новосибирской области, а также инструменты поддержки для российских компаний, заинтересованных в выходе на китайский рынок."Новосибирская область как никогда открыта деловому партнерству, давно и плодотворно ведет работу с инвесторами из Китая. В регионе представлены лучшие в стране инструменты для успешной реализации инвестиционных проектов, что позволило обеспечить беспрецедентный прирост инвестиций в основной капитал по итогам 2024 года в размере более 37%, а открытие в мае этого года в городе Циндао провинции Шаньдун КНР представительства информационно-делового центра Новосибирской области и ответные бизнес-миссии позволят еще сильнее укрепить и развить деловые связи, увеличить прирост инвестиций в регион партнёров дружественных стран", - отметил начальник управления инвестиционной политики минэкономразвития Новосибирской области Павел Волокитин."Встречи такого формата - это не просто обмен визитками. Это рабочие переговоры, которые помогают российским компаниям находить надежных партнёров и укреплять позиции на ключевом для нас рынке. Китай остается стратегическим направлением для несырьевого экспорта, и мы видим растущий интерес к продукции российских производителей. РЭЦ оказывает комплексную поддержку компаниям при выходе на китайский рынок - от аналитики и финансирования поставок до продвижения под брендом "Сделано в России", - уточнила руководитель представительства РЭЦ в Новосибирске Елена Брагова.По ее словам, еще одной возможностью для развития сотрудничества компаний двух стран станет участие в фестивале-ярмарке "Сделано в России", который в скором времени пройдет в Пекине.В ходе переговоров обсуждались конкретные форматы сотрудничества в сферах ВЭД, инвестиций и двусторонних поставок. Представители китайской делегации выразили заинтересованность в дальнейшем взаимодействии с новосибирскими предприятиями и участии в профильных мероприятиях РЭЦ.Напомним, одновременно при поддержке РЭЦ проходит масштабная закупочная сессия, на площадке которой 78 российских производителей обсуждают возможности поставок с дистрибьюторами из Саудовской Аравии, ОАЭ, Таиланда, Турции и Вьетнама. Такая насыщенная международная повестка свидетельствует о растущем интересе к продукции и инвестиционным возможностям Новосибирской области.Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также ЭКСАР, РОСЭКСИМБАНК и Школа экспорта. Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

https://ria.ru/20250711/sessiya-2028539934.html

новосибирск

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, новосибирск, китай