https://ria.ru/20250711/novosibirsk-2028573032.html

В Новосибирске арестовали главу управления судебного департамента

В Новосибирске арестовали главу управления судебного департамента - РИА Новости, 11.07.2025

В Новосибирске арестовали главу управления судебного департамента

Центральный районный суд Новосибирска в пятницу заключил под стражу на два месяца начальника управления судебного департамента в Новосибирской области... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T14:47:00+03:00

2025-07-11T14:47:00+03:00

2025-07-11T14:47:00+03:00

происшествия

жкх

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россия

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НОВОСИБИРСК, 11 июл – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в пятницу заключил под стражу на два месяца начальника управления судебного департамента в Новосибирской области Александра Шереметьева по делу о растрате, сообщает суд. В отношении Шереметьева было возбуждено уголовное дело по статье "присвоение или растрата" (часть 4 статьи 160 УК РФ). Прошли обыски на его рабочем месте и дома. "Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 11 июля 2025 года подозреваемому Шереметьеву А.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 10 сентября 2025 года", - говорится в сообщении. Также в пятницу суд арестовал на два месяца заместителя Шереметьева - замначальника управления судебного департамента в Новосибирской области Игоря Можаева. По данным СУСК по Новосибирской области, глава управления Шереметьев и его заместитель Можаев с сентября 2023 по май 2024 года с использованием своего служебного положения растратили деньги организации в пользу подрядчика. Преступление выявили оперативные сотрудники УФСБ России по Новосибирской области.

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происшествия, жкх, новосибирская область, новосибирск, россия, шереметьево (аэропорт)