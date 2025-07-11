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В Новосибирске арестовали главу управления судебного департамента - РИА Новости, 11.07.2025
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14:47 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/novosibirsk-2028573032.html
В Новосибирске арестовали главу управления судебного департамента
В Новосибирске арестовали главу управления судебного департамента - РИА Новости, 11.07.2025
В Новосибирске арестовали главу управления судебного департамента
Центральный районный суд Новосибирска в пятницу заключил под стражу на два месяца начальника управления судебного департамента в Новосибирской области... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T14:47:00+03:00
2025-07-11T14:47:00+03:00
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НОВОСИБИРСК, 11 июл – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в пятницу заключил под стражу на два месяца начальника управления судебного департамента в Новосибирской области Александра Шереметьева по делу о растрате, сообщает суд. В отношении Шереметьева было возбуждено уголовное дело по статье "присвоение или растрата" (часть 4 статьи 160 УК РФ). Прошли обыски на его рабочем месте и дома. "Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 11 июля 2025 года подозреваемому Шереметьеву А.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 10 сентября 2025 года", - говорится в сообщении. Также в пятницу суд арестовал на два месяца заместителя Шереметьева - замначальника управления судебного департамента в Новосибирской области Игоря Можаева. По данным СУСК по Новосибирской области, глава управления Шереметьев и его заместитель Можаев с сентября 2023 по май 2024 года с использованием своего служебного положения растратили деньги организации в пользу подрядчика. Преступление выявили оперативные сотрудники УФСБ России по Новосибирской области.
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происшествия, жкх, новосибирская область, новосибирск, россия, шереметьево (аэропорт)
Происшествия, ЖКХ, Новосибирская область, Новосибирск, Россия, Шереметьево (аэропорт)
В Новосибирске арестовали главу управления судебного департамента

Суд арестовал главу управления судебного департамента по Новосибирской области

© Fotolia / CorgarashuПравосудие. Архивное фото
Правосудие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Fotolia / Corgarashu
Правосудие. Архивное фото. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 11 июл – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в пятницу заключил под стражу на два месяца начальника управления судебного департамента в Новосибирской области Александра Шереметьева по делу о растрате, сообщает суд.
В отношении Шереметьева было возбуждено уголовное дело по статье "присвоение или растрата" (часть 4 статьи 160 УК РФ). Прошли обыски на его рабочем месте и дома.
"Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 11 июля 2025 года подозреваемому Шереметьеву А.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 10 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.
Также в пятницу суд арестовал на два месяца заместителя Шереметьева - замначальника управления судебного департамента в Новосибирской области Игоря Можаева.
По данным СУСК по Новосибирской области, глава управления Шереметьев и его заместитель Можаев с сентября 2023 по май 2024 года с использованием своего служебного положения растратили деньги организации в пользу подрядчика. Преступление выявили оперативные сотрудники УФСБ России по Новосибирской области.
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