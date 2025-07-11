https://ria.ru/20250711/novak-2028565917.html

Новак не исключил полного запрета экспорта бензина

Новак не исключил полного запрета экспорта бензина - РИА Новости, 11.07.2025

Новак не исключил полного запрета экспорта бензина

Вице-премьер РФ Александр Новак не исключил полный запрет экспорта бензина в августе-сентябре, если "того потребует ситуация", решение будет принято в ближайшие РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T14:32:00+03:00

2025-07-11T14:32:00+03:00

2025-07-11T14:32:00+03:00

экономика

цены на нефть

россия

республика татарстан (татарстан)

александр новак

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

ржд

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АЛЬМЕТЬЕВСК (Татарстан), 11 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак не исключил полный запрет экспорта бензина в августе-сентябре, если "того потребует ситуация", решение будет принято в ближайшие дни, сообщил он журналистам в кулуарах Нефтяного саммита Республики Татарстан. "Мы будем смотреть сейчас в течение ближайших дней, как там ситуация будет на бирже складывается, и принимать решения", – ответил Новак на вопрос о введении запрета на экспорт бензина, который распространялся бы в том числе на нефтекомпании. Он напомнил, что такая практика характерна для периода повышенного спроса. "Если посчитаем целесообразным, если потребует того ситуация, то введем запрет на экспорт", – сказал вице-премьер. Российские власти изучают возможность в случае резкого роста цен ввести на август-сентябрь запрет на экспорт бензина, который бы распространялся и на нефтяников, в среду сообщил РИА Новости источник, знакомый с итогами совещания по нефтепродуктам у Новака. По словам источника, профильные ведомства технически готовы к запрету, но пока продолжат мониторить ситуацию. Ранее Новак дал ряд поручений по стабилизации топливного рынка. В частности, нефтекомпаниям необходимо своевременно выводить нефтеперерабатывающие заводы из ремонтов и соблюдать плановые показатели производства топлива. Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) поручено оценить маржинальность АЗС, а РЖД - решить проблему простоя порожних вагонов. Новак также отметил, что нефтяники должны закупать топливо по прямым договорам, а не друг у друга на бирже. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует с 1 марта по 31 августа. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.

https://ria.ru/20250626/benzin-2025577555.html

https://ria.ru/20250220/benzin-2000662484.html

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экономика, цены на нефть, россия, республика татарстан (татарстан), александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), ржд