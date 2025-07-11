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Новак не исключил полного запрета экспорта бензина - РИА Новости, 11.07.2025
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14:32 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/novak-2028565917.html
Новак не исключил полного запрета экспорта бензина
Новак не исключил полного запрета экспорта бензина - РИА Новости, 11.07.2025
Новак не исключил полного запрета экспорта бензина
Вице-премьер РФ Александр Новак не исключил полный запрет экспорта бензина в августе-сентябре, если "того потребует ситуация", решение будет принято в ближайшие РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T14:32:00+03:00
2025-07-11T14:32:00+03:00
экономика
цены на нефть
россия
республика татарстан (татарстан)
александр новак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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АЛЬМЕТЬЕВСК (Татарстан), 11 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак не исключил полный запрет экспорта бензина в августе-сентябре, если "того потребует ситуация", решение будет принято в ближайшие дни, сообщил он журналистам в кулуарах Нефтяного саммита Республики Татарстан. "Мы будем смотреть сейчас в течение ближайших дней, как там ситуация будет на бирже складывается, и принимать решения", – ответил Новак на вопрос о введении запрета на экспорт бензина, который распространялся бы в том числе на нефтекомпании. Он напомнил, что такая практика характерна для периода повышенного спроса. "Если посчитаем целесообразным, если потребует того ситуация, то введем запрет на экспорт", – сказал вице-премьер. Российские власти изучают возможность в случае резкого роста цен ввести на август-сентябрь запрет на экспорт бензина, который бы распространялся и на нефтяников, в среду сообщил РИА Новости источник, знакомый с итогами совещания по нефтепродуктам у Новака. По словам источника, профильные ведомства технически готовы к запрету, но пока продолжат мониторить ситуацию. Ранее Новак дал ряд поручений по стабилизации топливного рынка. В частности, нефтекомпаниям необходимо своевременно выводить нефтеперерабатывающие заводы из ремонтов и соблюдать плановые показатели производства топлива. Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) поручено оценить маржинальность АЗС, а РЖД - решить проблему простоя порожних вагонов. Новак также отметил, что нефтяники должны закупать топливо по прямым договорам, а не друг у друга на бирже. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует с 1 марта по 31 августа. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
https://ria.ru/20250626/benzin-2025577555.html
https://ria.ru/20250220/benzin-2000662484.html
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экономика, цены на нефть, россия, республика татарстан (татарстан), александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), ржд
Экономика, Цены на нефть, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), РЖД
Новак не исключил полного запрета экспорта бензина

Новак не исключил полного запрета экспорта бензина в августе-сентябре

CC BY 4.0 / Правительство России (cropped) / Александр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
CC BY 4.0 / Правительство России (cropped) /
Александр Новак. Архивное фото
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АЛЬМЕТЬЕВСК (Татарстан), 11 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак не исключил полный запрет экспорта бензина в августе-сентябре, если "того потребует ситуация", решение будет принято в ближайшие дни, сообщил он журналистам в кулуарах Нефтяного саммита Республики Татарстан.
"Мы будем смотреть сейчас в течение ближайших дней, как там ситуация будет на бирже складывается, и принимать решения", – ответил Новак на вопрос о введении запрета на экспорт бензина, который распространялся бы в том числе на нефтекомпании.
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Он напомнил, что такая практика характерна для периода повышенного спроса.
"Если посчитаем целесообразным, если потребует того ситуация, то введем запрет на экспорт", – сказал вице-премьер.
Российские власти изучают возможность в случае резкого роста цен ввести на август-сентябрь запрет на экспорт бензина, который бы распространялся и на нефтяников, в среду сообщил РИА Новости источник, знакомый с итогами совещания по нефтепродуктам у Новака. По словам источника, профильные ведомства технически готовы к запрету, но пока продолжат мониторить ситуацию.
Ранее Новак дал ряд поручений по стабилизации топливного рынка. В частности, нефтекомпаниям необходимо своевременно выводить нефтеперерабатывающие заводы из ремонтов и соблюдать плановые показатели производства топлива. Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) поручено оценить маржинальность АЗС, а РЖД - решить проблему простоя порожних вагонов.
Новак также отметил, что нефтяники должны закупать топливо по прямым договорам, а не друг у друга на бирже.
Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует с 1 марта по 31 августа. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)Александр НовакМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)РЖД
 
 
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