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Фамилия стала проклятием: звездный внук Пугачевой столкнулся в США с ужасом - РИА Новости, 11.07.2025
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Шоубиз
 
19:40 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/nikita-2028620178.html
Фамилия стала проклятием: звездный внук Пугачевой столкнулся в США с ужасом
Фамилия стала проклятием: звездный внук Пугачевой столкнулся в США с ужасом - РИА Новости, 11.07.2025
Фамилия стала проклятием: звездный внук Пугачевой столкнулся в США с ужасом
Никита Пресняков, внук Аллы Пугачёвой, уехал за границу в надежде построить карьеру в США. Однако спустя три года он признаёт: жизнь за океаном далека от... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T19:40:00+03:00
2025-07-11T19:40:00+03:00
шоубиз
россия
москва
владимир пресняков
алла пугачева
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Никита Пресняков, внук Аллы Пугачёвой, уехал за границу в надежде построить карьеру в США. Однако спустя три года он признаёт: жизнь за океаном далека от ожиданий. Популярность не пришла, выступления в клубах не приносят стабильного дохода, а в России его почти забыли.Звёздная фамилия не стала заветным пропускомВ 2022 году Никита уехал из России в США вместе с женой, сменив сценический псевдоним на Nick Pres. Но американская сцена оказалась неприветлива. Продюсер Сергей Дзюник заявил, что Никита не смог собрать команду и создать узнаваемый проект, как с группой Multiverse в России. Еще одним ударом стали лесные пожары в Калифорнии, которые уничтожили жильё Преснякова. Он потерял всё, включая имущество, подаренное бабушкой.Сейчас Никита играет в барах для эммигрантов, исполняя чужие хиты по $55 за билет. Бизнес "Нико Спорт" прогорел, долги достигли 140 000 ₽. Даже недвижимость, подаренную бабушкой, не приносит доход. Дача на Истре выставлена на продажу со скидкой.Никита недавно признался:"Эх, не позвали на тусовку" — он имеет в виду реалити-шоу детей знаменитостей, где участвовали сын Валуева, Децла, дочь Глюкозы и другие. Его не пригласили. А ведь он был бы отличным участником.В Россию Никита прилетает редко. Последний раз он был на родине год назад и то - тайно.Сейчас Никита живёт с женой и собирается воссоединиться с отцом Владимиром Пресняковым в Испании. Его мать старается помогать финансово и морально. Но возможности звездной семьи небезграничны.Ранее Преснякова раскрыл, что у него "неизлечимая болезнь": у него диагностирован СДВГ. И что ему "очень сложно справляться с повседневными вещами".Дети звездных родителей не всегда могут похвастаться выдающейся карьерой. Немногим удается выйти из тени знаменитых пап и мам и встать на путь самостоятельных артистов. Похоже, это относиться и к Никите Преснякову."Тайный внук" Пугачёвой поссорился с Никитой Пресняковым?Когда после начала СВО Кристина и ее старший сын Никита Пресняков уехали в США, Дени остался в России, что привело к охлаждению отношений между братьями. По информации из источников, близких к семье, Никита пытался убедить Дени тоже переехать за океан, но тот отказался. Это стало причиной раскола: сегодня братья практически не общаются. Дени поддерживает связь только с младшей сестрой Клавой — дочерью Кристины от брака с Михаилом Земцовым.Показательная деталь: в январе 2024 года, когда Михаилу Земцову исполнилось 47 лет, Дени даже не поздравил отчима с днем рождения. Кажется, внук Примадонны четко разграничивает, кого он считает семьей, а кого — нет.В сентябре 2022 года, когда в России была объявлена частичная мобилизация, многие СМИ задались вопросом: а что с Дени Байсаровым? Внук Пугачевой как раз подходил под критерии призыва — молодой мужчина с военной подготовкой."24-летний Дени Байсаров теоретически может быть призван на службу. У него есть даже подходящая военно-учетная специальность. Призыв идет, напомню, рядовых до 35 лет. Младшего офицерского состава — до 50 лет. Дени окончил кадетский корпус, хорошо стреляет из карабина, обучен рукопашному бою. Вот только большой вопрос — где он находится", — писал в своем телеграм-канале депутат Роман Худяков.Вопрос оказался действительно актуальным. В то время как его старший брат Никита Пресняков спешно покинул страну, Дени сначала демонстрировал патриотичный настрой. Он выкладывал сториз с прогулки по Москве с подписью "люблю столицу", казалось бы, опровергая слухи об эмиграции. Однако вскоре и он пропал из поля зрения.Бывает в России и нарушает ПДДДени снова словно испарился из информационного поля: заморозил бизнес в России, забросил социальные сети и исчез из страны. В июне 2023 года Кристина Орбакайте опубликовала фотографию с сыном из Италии.Летом 2024 года Дени неожиданно "засветился" в новостях, но совсем по другому поводу. По данным Shot его Mercedes-Benz GLE был зафиксирован камерами в Москве — пять штрафов за превышение скорости на проспекте Маршала Жукова. Этот факт подтвердил, что внук Пугачевой все-таки бывает в России, хотя и продолжает избегать внимания СМИ.
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РИА Новости
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4.7
96
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россия, москва, владимир пресняков, алла пугачева
Шоубиз, Россия, Москва, Владимир Пресняков, Алла Пугачева

Фамилия стала проклятием: звездный внук Пугачевой столкнулся в США с ужасом

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Никита Пресняков
Певец Никита Пресняков - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Никита Пресняков, внук Аллы Пугачёвой, уехал за границу в надежде построить карьеру в США. Однако спустя три года он признаёт: жизнь за океаном далека от ожиданий. Популярность не пришла, выступления в клубах не приносят стабильного дохода, а в России его почти забыли.

Звёздная фамилия не стала заветным пропуском

В 2022 году Никита уехал из России в США вместе с женой, сменив сценический псевдоним на Nick Pres. Но американская сцена оказалась неприветлива. Продюсер Сергей Дзюник заявил, что Никита не смог собрать команду и создать узнаваемый проект, как с группой Multiverse в России. Еще одним ударом стали лесные пожары в Калифорнии, которые уничтожили жильё Преснякова. Он потерял всё, включая имущество, подаренное бабушкой.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевец Никита Пресняков
Певец Никита Пресняков - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Певец Никита Пресняков
Сейчас Никита играет в барах для эммигрантов, исполняя чужие хиты по $55 за билет. Бизнес "Нико Спорт" прогорел, долги достигли 140 000 ₽. Даже недвижимость, подаренную бабушкой, не приносит доход. Дача на Истре выставлена на продажу со скидкой.
Никита недавно признался:
"Эх, не позвали на тусовку" — он имеет в виду реалити-шоу детей знаменитостей, где участвовали сын Валуева, Децла, дочь Глюкозы и другие. Его не пригласили. А ведь он был бы отличным участником.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Никита Пресняков с супругой Аленой на премьере фильма "Алла Пугачева. Тот самый концерт"
Певец Никита Пресняков с супругой Аленой на премьере фильма Алла Пугачева. Тот самый концерт - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певец Никита Пресняков с супругой Аленой на премьере фильма "Алла Пугачева. Тот самый концерт"
В Россию Никита прилетает редко. Последний раз он был на родине год назад и то - тайно.
Сейчас Никита живёт с женой и собирается воссоединиться с отцом Владимиром Пресняковым в Испании. Его мать старается помогать финансово и морально. Но возможности звездной семьи небезграничны.
Ранее Преснякова раскрыл, что у него "неизлечимая болезнь": у него диагностирован СДВГ. И что ему "очень сложно справляться с повседневными вещами".
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкПевец Никита Пресняков
Певец Никита Пресняков - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Певец Никита Пресняков
Дети звездных родителей не всегда могут похвастаться выдающейся карьерой. Немногим удается выйти из тени знаменитых пап и мам и встать на путь самостоятельных артистов. Похоже, это относиться и к Никите Преснякову.

"Тайный внук" Пугачёвой поссорился с Никитой Пресняковым?

Когда после начала СВО Кристина и ее старший сын Никита Пресняков уехали в США, Дени остался в России, что привело к охлаждению отношений между братьями. По информации из источников, близких к семье, Никита пытался убедить Дени тоже переехать за океан, но тот отказался. Это стало причиной раскола: сегодня братья практически не общаются. Дени поддерживает связь только с младшей сестрой Клавой — дочерью Кристины от брака с Михаилом Земцовым.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского "Грех" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского Грех в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского "Грех" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Показательная деталь: в январе 2024 года, когда Михаилу Земцову исполнилось 47 лет, Дени даже не поздравил отчима с днем рождения. Кажется, внук Примадонны четко разграничивает, кого он считает семьей, а кого — нет.
В сентябре 2022 года, когда в России была объявлена частичная мобилизация, многие СМИ задались вопросом: а что с Дени Байсаровым? Внук Пугачевой как раз подходил под критерии призыва — молодой мужчина с военной подготовкой.
"24-летний Дени Байсаров теоретически может быть призван на службу. У него есть даже подходящая военно-учетная специальность. Призыв идет, напомню, рядовых до 35 лет. Младшего офицерского состава — до 50 лет. Дени окончил кадетский корпус, хорошо стреляет из карабина, обучен рукопашному бою. Вот только большой вопрос — где он находится", — писал в своем телеграм-канале депутат Роман Худяков.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПевица Кристина Орбакайте и ее сын Дени Байсаров
Певица Кристина Орбакайте и ее сын Дени Байсаров - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Певица Кристина Орбакайте и ее сын Дени Байсаров
Вопрос оказался действительно актуальным. В то время как его старший брат Никита Пресняков спешно покинул страну, Дени сначала демонстрировал патриотичный настрой. Он выкладывал сториз с прогулки по Москве с подписью "люблю столицу", казалось бы, опровергая слухи об эмиграции. Однако вскоре и он пропал из поля зрения.

Бывает в России и нарушает ПДД

Дени снова словно испарился из информационного поля: заморозил бизнес в России, забросил социальные сети и исчез из страны. В июне 2023 года Кристина Орбакайте опубликовала фотографию с сыном из Италии.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПремьера спектакля "Безымянная звезда"
Премьера спектакля Безымянная звезда - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Премьера спектакля "Безымянная звезда"
Летом 2024 года Дени неожиданно "засветился" в новостях, но совсем по другому поводу. По данным Shot его Mercedes-Benz GLE был зафиксирован камерами в Москве — пять штрафов за превышение скорости на проспекте Маршала Жукова. Этот факт подтвердил, что внук Пугачевой все-таки бывает в России, хотя и продолжает избегать внимания СМИ.
 
ШоубизРоссияМоскваВладимир ПресняковАлла Пугачева
 
 
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