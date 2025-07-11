Фамилия стала проклятием: звездный внук Пугачевой столкнулся в США с ужасом
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Никита Пресняков, внук Аллы Пугачёвой, уехал за границу в надежде построить карьеру в США. Однако спустя три года он признаёт: жизнь за океаном далека от ожиданий. Популярность не пришла, выступления в клубах не приносят стабильного дохода, а в России его почти забыли.
Звёздная фамилия не стала заветным пропуском
В 2022 году Никита уехал из России в США вместе с женой, сменив сценический псевдоним на Nick Pres. Но американская сцена оказалась неприветлива. Продюсер Сергей Дзюник заявил, что Никита не смог собрать команду и создать узнаваемый проект, как с группой Multiverse в России. Еще одним ударом стали лесные пожары в Калифорнии, которые уничтожили жильё Преснякова. Он потерял всё, включая имущество, подаренное бабушкой.
Сейчас Никита играет в барах для эммигрантов, исполняя чужие хиты по $55 за билет. Бизнес "Нико Спорт" прогорел, долги достигли 140 000 ₽. Даже недвижимость, подаренную бабушкой, не приносит доход. Дача на Истре выставлена на продажу со скидкой.
Никита недавно признался:
"Эх, не позвали на тусовку" — он имеет в виду реалити-шоу детей знаменитостей, где участвовали сын Валуева, Децла, дочь Глюкозы и другие. Его не пригласили. А ведь он был бы отличным участником.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Никита Пресняков с супругой Аленой на премьере фильма "Алла Пугачева. Тот самый концерт"
Певец Никита Пресняков с супругой Аленой на премьере фильма "Алла Пугачева. Тот самый концерт"
В Россию Никита прилетает редко. Последний раз он был на родине год назад и то - тайно.
Сейчас Никита живёт с женой и собирается воссоединиться с отцом Владимиром Пресняковым в Испании. Его мать старается помогать финансово и морально. Но возможности звездной семьи небезграничны.
Ранее Преснякова раскрыл, что у него "неизлечимая болезнь": у него диагностирован СДВГ. И что ему "очень сложно справляться с повседневными вещами".
Певец Никита Пресняков
Дети звездных родителей не всегда могут похвастаться выдающейся карьерой. Немногим удается выйти из тени знаменитых пап и мам и встать на путь самостоятельных артистов. Похоже, это относиться и к Никите Преснякову.
"Тайный внук" Пугачёвой поссорился с Никитой Пресняковым?
Когда после начала СВО Кристина и ее старший сын Никита Пресняков уехали в США, Дени остался в России, что привело к охлаждению отношений между братьями. По информации из источников, близких к семье, Никита пытался убедить Дени тоже переехать за океан, но тот отказался. Это стало причиной раскола: сегодня братья практически не общаются. Дени поддерживает связь только с младшей сестрой Клавой — дочерью Кристины от брака с Михаилом Земцовым.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского "Грех" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского "Грех" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Показательная деталь: в январе 2024 года, когда Михаилу Земцову исполнилось 47 лет, Дени даже не поздравил отчима с днем рождения. Кажется, внук Примадонны четко разграничивает, кого он считает семьей, а кого — нет.
В сентябре 2022 года, когда в России была объявлена частичная мобилизация, многие СМИ задались вопросом: а что с Дени Байсаровым? Внук Пугачевой как раз подходил под критерии призыва — молодой мужчина с военной подготовкой.
"24-летний Дени Байсаров теоретически может быть призван на службу. У него есть даже подходящая военно-учетная специальность. Призыв идет, напомню, рядовых до 35 лет. Младшего офицерского состава — до 50 лет. Дени окончил кадетский корпус, хорошо стреляет из карабина, обучен рукопашному бою. Вот только большой вопрос — где он находится", — писал в своем телеграм-канале депутат Роман Худяков.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПевица Кристина Орбакайте и ее сын Дени Байсаров
Певица Кристина Орбакайте и ее сын Дени Байсаров
Вопрос оказался действительно актуальным. В то время как его старший брат Никита Пресняков спешно покинул страну, Дени сначала демонстрировал патриотичный настрой. Он выкладывал сториз с прогулки по Москве с подписью "люблю столицу", казалось бы, опровергая слухи об эмиграции. Однако вскоре и он пропал из поля зрения.
Бывает в России и нарушает ПДД
Дени снова словно испарился из информационного поля: заморозил бизнес в России, забросил социальные сети и исчез из страны. В июне 2023 года Кристина Орбакайте опубликовала фотографию с сыном из Италии.
Премьера спектакля "Безымянная звезда"
Летом 2024 года Дени неожиданно "засветился" в новостях, но совсем по другому поводу. По данным Shot его Mercedes-Benz GLE был зафиксирован камерами в Москве — пять штрафов за превышение скорости на проспекте Маршала Жукова. Этот факт подтвердил, что внук Пугачевой все-таки бывает в России, хотя и продолжает избегать внимания СМИ.