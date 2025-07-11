https://ria.ru/20250711/neft-2028545516.html

В Кремле прокомментировали идею плавающего потолка цен на российскую нефть

В Кремле прокомментировали идею плавающего потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 11.07.2025

В Кремле прокомментировали идею плавающего потолка цен на российскую нефть

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею плавающего потолка цен на российскую нефть, заявил, что у РФ есть хороший опыт по минимизации РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T13:05:00+03:00

2025-07-11T13:05:00+03:00

2025-07-11T13:05:00+03:00

экономика

россия

дмитрий песков

евросоюз

цены на нефть

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею плавающего потолка цен на российскую нефть, заявил, что у РФ есть хороший опыт по минимизации последствий от таких шагов. "У нас уже наработан хороший опыт по минимизации последствий от таких недальновидных шагов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как могла бы повлиять на российский экспорт нефти идея ЕС об установлении плавающего ценового потолка на российскую нефть.

https://ria.ru/20250710/es-2028433455.html

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экономика, россия, дмитрий песков, евросоюз, цены на нефть