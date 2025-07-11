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В Кремле прокомментировали идею плавающего потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 11.07.2025
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13:05 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/neft-2028545516.html
В Кремле прокомментировали идею плавающего потолка цен на российскую нефть
В Кремле прокомментировали идею плавающего потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 11.07.2025
В Кремле прокомментировали идею плавающего потолка цен на российскую нефть
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею плавающего потолка цен на российскую нефть, заявил, что у РФ есть хороший опыт по минимизации РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T13:05:00+03:00
2025-07-11T13:05:00+03:00
экономика
россия
дмитрий песков
евросоюз
цены на нефть
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею плавающего потолка цен на российскую нефть, заявил, что у РФ есть хороший опыт по минимизации последствий от таких шагов. "У нас уже наработан хороший опыт по минимизации последствий от таких недальновидных шагов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как могла бы повлиять на российский экспорт нефти идея ЕС об установлении плавающего ценового потолка на российскую нефть.
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экономика, россия, дмитрий песков, евросоюз, цены на нефть
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз, Цены на нефть
В Кремле прокомментировали идею плавающего потолка цен на российскую нефть

Песков: у РФ есть опыт минимизации последствий от введения потолка цен на нефть

© Depositphotos.com / crstrbrtДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Depositphotos.com / crstrbrt
Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею плавающего потолка цен на российскую нефть, заявил, что у РФ есть хороший опыт по минимизации последствий от таких шагов.
"У нас уже наработан хороший опыт по минимизации последствий от таких недальновидных шагов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как могла бы повлиять на российский экспорт нефти идея ЕС об установлении плавающего ценового потолка на российскую нефть.
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ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковЕвросоюзЦены на нефть
 
 
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