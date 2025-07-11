https://ria.ru/20250711/neft-2028545516.html
В Кремле прокомментировали идею плавающего потолка цен на российскую нефть
В Кремле прокомментировали идею плавающего потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 11.07.2025
В Кремле прокомментировали идею плавающего потолка цен на российскую нефть
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею плавающего потолка цен на российскую нефть, заявил, что у РФ есть хороший опыт по минимизации РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T13:05:00+03:00
2025-07-11T13:05:00+03:00
2025-07-11T13:05:00+03:00
экономика
россия
дмитрий песков
евросоюз
цены на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155862/85/1558628570_0:169:3040:1879_1920x0_80_0_0_38bdaabd6fcce9fdb080f24690b60769.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею плавающего потолка цен на российскую нефть, заявил, что у РФ есть хороший опыт по минимизации последствий от таких шагов. "У нас уже наработан хороший опыт по минимизации последствий от таких недальновидных шагов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как могла бы повлиять на российский экспорт нефти идея ЕС об установлении плавающего ценового потолка на российскую нефть.
https://ria.ru/20250710/es-2028433455.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155862/85/1558628570_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_d9808c260500808eb50274c47493bd99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков, евросоюз, цены на нефть
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз, Цены на нефть
В Кремле прокомментировали идею плавающего потолка цен на российскую нефть
Песков: у РФ есть опыт минимизации последствий от введения потолка цен на нефть