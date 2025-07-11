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На фоне мощи России НАТО очень важно наращивать потенциал, заявили в США - РИА Новости, 11.07.2025
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17:17 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/nato-2028621272.html
На фоне мощи России НАТО очень важно наращивать потенциал, заявили в США
На фоне мощи России НАТО очень важно наращивать потенциал, заявили в США - РИА Новости, 11.07.2025
На фоне мощи России НАТО очень важно наращивать потенциал, заявили в США
НАТО важно наращивать потенциал на фоне инвестиций России в ПВО и ракеты большой дальности, заявил генерал-майор ВС США Джон Рафферти. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T17:17:00+03:00
2025-07-11T17:17:00+03:00
россия
украина
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владимир путин
вооруженные силы сша
нато
такер карлсон
в мире
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. НАТО важно наращивать потенциал на фоне инвестиций России в ПВО и ракеты большой дальности, заявил генерал-майор ВС США Джон Рафферти. "Российская армия сегодня больше, чем была, когда начался конфликт на Украине. И мы знаем, что они собираются продолжать инвестировать в ракеты большой дальности... а также современные средства противовоздушной обороны. Так что наращивание потенциала альянса (НАТО - ред.) очень, очень важно", - сказал Рафферти в интервью агентству Рейтер. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250711/armiya-2028599952.html
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россия, украина, москва, владимир путин, вооруженные силы сша, нато, такер карлсон, в мире
Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Вооруженные силы США, НАТО, Такер Карлсон, В мире
На фоне мощи России НАТО очень важно наращивать потенциал, заявили в США

Рафферти: НАТО важно наращивать потенциал на фоне инвестиций РФ в ПВО

© AP Photo / MUSA SADULAYEVРоссийские солдаты
Российские солдаты - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / MUSA SADULAYEV
Российские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. НАТО важно наращивать потенциал на фоне инвестиций России в ПВО и ракеты большой дальности, заявил генерал-майор ВС США Джон Рафферти.
"Российская армия сегодня больше, чем была, когда начался конфликт на Украине. И мы знаем, что они собираются продолжать инвестировать в ракеты большой дальности... а также современные средства противовоздушной обороны. Так что наращивание потенциала альянса (НАТО - ред.) очень, очень важно", - сказал Рафферти в интервью агентству Рейтер.
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Вчера, 16:10
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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РоссияУкраинаМоскваВладимир ПутинВооруженные силы СШАНАТОТакер КарлсонВ мире
 
 
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