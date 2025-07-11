https://ria.ru/20250711/naemniki-2028479814.html

ВСУ перебросили большое число колумбийских наемников в Сумскую область

ВСУ перебросили большое число колумбийских наемников в Сумскую область - РИА Новости, 11.07.2025

ВСУ перебросили большое число колумбийских наемников в Сумскую область

Украина перебросила большое количество колумбийских наемников в Сумскую область для удержания линии фронта, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T05:47:00+03:00

2025-07-11T05:47:00+03:00

2025-07-11T09:08:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Украина перебросила большое количество колумбийских наемников в Сумскую область для удержания линии фронта, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."В Сумскую область ВСУ перекинули большое количество подразделений, состоящих из колумбийцев. Причем это не только данные радиоперехватов, но уже и их тела находят на позициях в лесопосадках. Можно утверждать, что наемниками не просто затыкают одиночные бреши в обороне или используют в каких-то точечных операциях", — рассказал собеседник агентства. В конце июня газета The Wall Street Journal писала, что ВСУ приходится бросать в бой элитные подразделения, чтобы затыкать дыры в обороне в Сумской области. Сами украинские военные признают, что в плане человеческих потерь удержание позиций обходится им дороже, чем необходимо.Зона безопасности в Сумской областиВ июне президент Владимир Путин раскрыл подробности ее создания на пленарной сессии ПМЭФ:

https://ria.ru/20250707/vsu-2027568682.html

https://ria.ru/20250709/spetsoperatsiya-2028061734.html

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сумская область

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киев, сумская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, владимир путин, в мире, курская область