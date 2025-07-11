ВСУ перебросили большое число колумбийских наемников в Сумскую область
Киев перебросил в Сумскую область колумбийских наемников для удержания фронта
© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Украина перебросила большое количество колумбийских наемников в Сумскую область для удержания линии фронта, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Сумскую область ВСУ перекинули большое количество подразделений, состоящих из колумбийцев. Причем это не только данные радиоперехватов, но уже и их тела находят на позициях в лесопосадках. Можно утверждать, что наемниками не просто затыкают одиночные бреши в обороне или используют в каких-то точечных операциях", — рассказал собеседник агентства.
В конце июня газета The Wall Street Journal писала, что ВСУ приходится бросать в бой элитные подразделения, чтобы затыкать дыры в обороне в Сумской области. Сами украинские военные признают, что в плане человеческих потерь удержание позиций обходится им дороже, чем необходимо.
Зона безопасности в Сумской области
В июне президент Владимир Путин раскрыл подробности ее создания на пленарной сессии ПМЭФ:
- Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров;
- результатом этих безграмотных и ничем не обоснованных шагов стало создание российскими войсками зоны безопасности;
- ее глубина в Сумской области — от восьми до 12 километров;
- у России нет задачи взять Сумы, но такую возможность нельзя исключать;
- действия армии в этом регионе определяются логикой развития конфликта;
- Москва не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле.