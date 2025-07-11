Рейтинг@Mail.ru
ВСУ перебросили большое число колумбийских наемников в Сумскую область - РИА Новости, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:47 11.07.2025 (обновлено: 09:08 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/naemniki-2028479814.html
ВСУ перебросили большое число колумбийских наемников в Сумскую область
ВСУ перебросили большое число колумбийских наемников в Сумскую область - РИА Новости, 11.07.2025
ВСУ перебросили большое число колумбийских наемников в Сумскую область
Украина перебросила большое количество колумбийских наемников в Сумскую область для удержания линии фронта, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T05:47:00+03:00
2025-07-11T09:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
сумская область
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Украина перебросила большое количество колумбийских наемников в Сумскую область для удержания линии фронта, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."В Сумскую область ВСУ перекинули большое количество подразделений, состоящих из колумбийцев. Причем это не только данные радиоперехватов, но уже и их тела находят на позициях в лесопосадках. Можно утверждать, что наемниками не просто затыкают одиночные бреши в обороне или используют в каких-то точечных операциях", — рассказал собеседник агентства. В конце июня газета The Wall Street Journal писала, что ВСУ приходится бросать в бой элитные подразделения, чтобы затыкать дыры в обороне в Сумской области. Сами украинские военные признают, что в плане человеческих потерь удержание позиций обходится им дороже, чем необходимо.Зона безопасности в Сумской областиВ июне президент Владимир Путин раскрыл подробности ее создания на пленарной сессии ПМЭФ:
https://ria.ru/20250707/vsu-2027568682.html
https://ria.ru/20250709/spetsoperatsiya-2028061734.html
киев
сумская область
украина
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_0b60deab9138412f6d72909f75068d20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, сумская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, владимир путин, в мире, курская область
Специальная военная операция на Украине, Киев, Сумская область, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, В мире, Курская область
ВСУ перебросили большое число колумбийских наемников в Сумскую область

Киев перебросил в Сумскую область колумбийских наемников для удержания фронта

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Украина перебросила большое количество колумбийских наемников в Сумскую область для удержания линии фронта, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Сумскую область ВСУ перекинули большое количество подразделений, состоящих из колумбийцев. Причем это не только данные радиоперехватов, но уже и их тела находят на позициях в лесопосадках. Можно утверждать, что наемниками не просто затыкают одиночные бреши в обороне или используют в каких-то точечных операциях", — рассказал собеседник агентства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
ВСУ грабят жителей Сумской области из-за плохого снабжения
7 июля, 03:53
В конце июня газета The Wall Street Journal писала, что ВСУ приходится бросать в бой элитные подразделения, чтобы затыкать дыры в обороне в Сумской области. Сами украинские военные признают, что в плане человеческих потерь удержание позиций обходится им дороже, чем необходимо.

Зона безопасности в Сумской области

В июне президент Владимир Путин раскрыл подробности ее создания на пленарной сессии ПМЭФ:
  • Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров;
  • результатом этих безграмотных и ничем не обоснованных шагов стало создание российскими войсками зоны безопасности;
  • ее глубина в Сумской области — от восьми до 12 километров;
  • у России нет задачи взять Сумы, но такую возможность нельзя исключать;
  • действия армии в этом регионе определяются логикой развития конфликта;
  • Москва не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
ВСУ перекидывают силы с Часова Яра на Сумской участок, заявил Марочко
9 июля, 06:44
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевСумская областьУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВладимир ПутинВ миреКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала