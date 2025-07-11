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Дмитрий Миляев и Ольга Любимова осмотрели объекты культуры в Туле - РИА Новости, 11.07.2025
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Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
20:23 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/muzei-2028678508.html
Дмитрий Миляев и Ольга Любимова осмотрели объекты культуры в Туле
Дмитрий Миляев и Ольга Любимова осмотрели объекты культуры в Туле - РИА Новости, 11.07.2025
Дмитрий Миляев и Ольга Любимова осмотрели объекты культуры в Туле
В Тульской области работают около 120 музеев и вскоре откроются еще четыре, сообщил губернатор Дмитрий Миляев на встрече с министром культуры РФ Ольгой... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T20:23:00+03:00
2025-07-11T20:23:00+03:00
тульская область
тула
тульская область
дмитрий миляев
политехнический музей
ольга любимова
россия
родион щедрин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В Тульской области работают около 120 музеев и вскоре откроются еще четыре, сообщил губернатор Дмитрий Миляев на встрече с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, находящейся в регионе с рабочим визитом. "Тульская область с гордостью носит звание третьей музейной столицы. На сегодня в регионе порядка 120 федеральных, региональных и частных музеев. Совместно с министерством культуры РФ мы активно развиваем музейное дело, что делает Тулу еще более привлекательной для любителей культуры, туристов и, конечно, для жителей области", - привели слова Миляева в пресс-службе облправительства. Кроме того, в Туле откроются еще три филиала федеральных музеев: Бахрушинского музея, Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева и Политехнического музея. Особое внимание на встрече также было уделено музею Родиона Щедрина, который откроется в сентябре на малой родине композитора в Алексине. По словам Любимовой, открытие филиалов федеральных музеев в Тульской области – не просто развитие туристической привлекательности региона, но и укрепление духовных и культурных связей между федеральным центром и местным сообществом. Как отмечалось на встрече, с 2020 года в области построено, модернизировано и оснащено более 115 учреждений культуры. Особое внимание уделяется муниципалитетам: построен Центр развития культуры в Веневе, модернизируются детские школы искусств, обновляются Дома культуры, открываются модельные библиотеки. По региональной программе "Наш район" в Тульской области к 2030 году будет открыто более 60 модульных Домов культуры по запросам жителей сельских территорий. "Благодаря модернизации сферы культуры за последние пять лет в регионе вдвое увеличилось количество посещений культурных мероприятий. Этому способствует также насыщенный событийный календарь: проекты "Музейное лето в Туле", "Музейная зима в Туле"; масштабные фестивали, в том числе межрегиональные", - подчеркнул Миляев. В ходе визита министр вместе с губернатором осмотрели капитально отремонтированный по нацпроекту "Культура" Тульский государственный театр кукол, тульский Фонд искусств, где открыта выставка живописи "Её величество женщина" из собрания Русского музея. фондохранилище Тульского музейного объединения, Объединение центров развития культуры и ремесленный двор "Добродей", а также Школу креативных индустрий, открытую при поддержке Минкультуры РФ.
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тула, тульская область, дмитрий миляев, политехнический музей, ольга любимова, россия, родион щедрин, русский музей
Тульская область, Тула, Тульская область, Дмитрий Миляев, Политехнический музей, Ольга Любимова, Россия, Родион Щедрин, Русский музей
Дмитрий Миляев и Ольга Любимова осмотрели объекты культуры в Туле

Губернатор Миляев: В Тульской области действуют около 120 музеев

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Миляев
Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Миляев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В Тульской области работают около 120 музеев и вскоре откроются еще четыре, сообщил губернатор Дмитрий Миляев на встрече с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, находящейся в регионе с рабочим визитом.
«
"Тульская область с гордостью носит звание третьей музейной столицы. На сегодня в регионе порядка 120 федеральных, региональных и частных музеев. Совместно с министерством культуры РФ мы активно развиваем музейное дело, что делает Тулу еще более привлекательной для любителей культуры, туристов и, конечно, для жителей области", - привели слова Миляева в пресс-службе облправительства.
Кроме того, в Туле откроются еще три филиала федеральных музеев: Бахрушинского музея, Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева и Политехнического музея. Особое внимание на встрече также было уделено музею Родиона Щедрина, который откроется в сентябре на малой родине композитора в Алексине.
По словам Любимовой, открытие филиалов федеральных музеев в Тульской области – не просто развитие туристической привлекательности региона, но и укрепление духовных и культурных связей между федеральным центром и местным сообществом.
Как отмечалось на встрече, с 2020 года в области построено, модернизировано и оснащено более 115 учреждений культуры. Особое внимание уделяется муниципалитетам: построен Центр развития культуры в Веневе, модернизируются детские школы искусств, обновляются Дома культуры, открываются модельные библиотеки. По региональной программе "Наш район" в Тульской области к 2030 году будет открыто более 60 модульных Домов культуры по запросам жителей сельских территорий.
"Благодаря модернизации сферы культуры за последние пять лет в регионе вдвое увеличилось количество посещений культурных мероприятий. Этому способствует также насыщенный событийный календарь: проекты "Музейное лето в Туле", "Музейная зима в Туле"; масштабные фестивали, в том числе межрегиональные", - подчеркнул Миляев.
В ходе визита министр вместе с губернатором осмотрели капитально отремонтированный по нацпроекту "Культура" Тульский государственный театр кукол, тульский Фонд искусств, где открыта выставка живописи "Её величество женщина" из собрания Русского музея. фондохранилище Тульского музейного объединения, Объединение центров развития культуры и ремесленный двор "Добродей", а также Школу креативных индустрий, открытую при поддержке Минкультуры РФ.
 
Тульская областьТулаТульская областьДмитрий МиляевПолитехнический музейОльга ЛюбимоваРоссияРодион ЩедринРусский музей
 
 
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