https://ria.ru/20250711/moskva-2028541589.html

Собянин рассказал о росте объема IT-технологий в Москве

Собянин рассказал о росте объема IT-технологий в Москве - РИА Новости, 11.07.2025

Собянин рассказал о росте объема IT-технологий в Москве

Объем IT-технологий в Москве за последние годы вырос более чем в 4 раза, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T12:56:00+03:00

2025-07-11T12:56:00+03:00

2025-07-11T12:56:00+03:00

москва

сергей собянин

технологии

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028465320_0:0:2805:1579_1920x0_80_0_0_965d4db59e0340da6f9040aa9d36fb88.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Объем IT-технологий в Москве за последние годы вырос более чем в 4 раза, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. "IT-технологии выросли за последние годы более чем в 4 раза, объем, с точки зрения экономики", - рассказал Собянин. Мэр подчеркнул, что без искусственного интеллекта, его внедрения уже сложно представить себе развитие большого города и целых отраслей.

https://ria.ru/20250711/sobjanin-2028531896.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, сергей собянин, технологии, общество