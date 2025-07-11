https://ria.ru/20250711/moskva-2028541589.html
Собянин рассказал о росте объема IT-технологий в Москве
Собянин рассказал о росте объема IT-технологий в Москве - РИА Новости, 11.07.2025
Собянин рассказал о росте объема IT-технологий в Москве
Объем IT-технологий в Москве за последние годы вырос более чем в 4 раза, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T12:56:00+03:00
2025-07-11T12:56:00+03:00
2025-07-11T12:56:00+03:00
москва
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технологии
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Объем IT-технологий в Москве за последние годы вырос более чем в 4 раза, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. "IT-технологии выросли за последние годы более чем в 4 раза, объем, с точки зрения экономики", - рассказал Собянин. Мэр подчеркнул, что без искусственного интеллекта, его внедрения уже сложно представить себе развитие большого города и целых отраслей.
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москва, сергей собянин, технологии, общество
Москва, Сергей Собянин, Технологии, Общество
Собянин рассказал о росте объема IT-технологий в Москве
Собянин: объем IT-технологий в Москве за последние годы вырос более чем в 4 раза