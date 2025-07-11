Рейтинг@Mail.ru
В Москве завершили прокладку тоннеля Шелепихинского подводного газопровода - РИА Новости, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:43 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/moskva-2028524480.html
В Москве завершили прокладку тоннеля Шелепихинского подводного газопровода
В Москве завершили прокладку тоннеля Шелепихинского подводного газопровода - РИА Новости, 11.07.2025
В Москве завершили прокладку тоннеля Шелепихинского подводного газопровода
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили работы по прокладке тоннеля в рамках строительства Шелепихинского подводного газопровода, сообщил... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T11:43:00+03:00
2025-07-11T11:43:00+03:00
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
мосгаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975652933_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_08882cf256df4d82b2e49db6d06cb1ed.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили работы по прокладке тоннеля в рамках строительства Шелепихинского подводного газопровода, сообщил журналистам заммэра российской столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Новый дюкер соединит Большую Филевскую улицу с Шелепихинской набережной, его общая протяженность превысит 170 метров, большая часть трассы строится закрытым способом. В настоящее время завершена щитовая проходка, следующим этапом станет прокладка в построенном тоннеле нового газопровода высокого давления", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что метод щитовой проходки особенно важен в условиях плотной городской застройки и сложной геологии - он позволяет обеспечить безопасность и вести работы практически незаметно для жителей. "Для обеспечения долговечности конструкции тоннель укрепят железобетонными кольцами, внутрь защитного стального футляра поместят рабочую трубу отечественного производства. Такой метод обеспечивает высокую надежность и длительный срок эксплуатации газопровода - более 40 лет, сокращает сроки проведения работ при минимальном вмешательстве в экосистему водного объекта", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за состоянием дюкера будут круглосуточно следить диспетчеры АО "Мосгаз", при необходимости они смогут перекрыть его дистанционно всего за полторы минуты.
https://ria.ru/20250626/moskva-2026869323.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975652933_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_850a7de265c6f13043ffcbbfd5a1b704.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, мосгаз
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Мосгаз
В Москве завершили прокладку тоннеля Шелепихинского подводного газопровода

Бирюков: на Шелепихинском подводном газопроводе завершили прокладку тоннеля

© Фото : АО "Мосгаз"Реконструкция газопровода
Реконструкция газопровода - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Фото : АО "Мосгаз"
Реконструкция газопровода. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили работы по прокладке тоннеля в рамках строительства Шелепихинского подводного газопровода, сообщил журналистам заммэра российской столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Новый дюкер соединит Большую Филевскую улицу с Шелепихинской набережной, его общая протяженность превысит 170 метров, большая часть трассы строится закрытым способом. В настоящее время завершена щитовая проходка, следующим этапом станет прокладка в построенном тоннеле нового газопровода высокого давления", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что метод щитовой проходки особенно важен в условиях плотной городской застройки и сложной геологии - он позволяет обеспечить безопасность и вести работы практически незаметно для жителей.
"Для обеспечения долговечности конструкции тоннель укрепят железобетонными кольцами, внутрь защитного стального футляра поместят рабочую трубу отечественного производства. Такой метод обеспечивает высокую надежность и длительный срок эксплуатации газопровода - более 40 лет, сокращает сроки проведения работ при минимальном вмешательстве в экосистему водного объекта", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за состоянием дюкера будут круглосуточно следить диспетчеры АО "Мосгаз", при необходимости они смогут перекрыть его дистанционно всего за полторы минуты.
Строительство газопровода - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
В одном из районов Москвы газопровод построили уже наполовину
26 июня, 07:35
 
Городское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковМосгаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала