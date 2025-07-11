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В Москве завершили прокладку тоннеля Шелепихинского подводного газопровода
В Москве завершили прокладку тоннеля Шелепихинского подводного газопровода - РИА Новости, 11.07.2025
В Москве завершили прокладку тоннеля Шелепихинского подводного газопровода
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили работы по прокладке тоннеля в рамках строительства Шелепихинского подводного газопровода, сообщил... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T11:43:00+03:00
2025-07-11T11:43:00+03:00
2025-07-11T11:43:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили работы по прокладке тоннеля в рамках строительства Шелепихинского подводного газопровода, сообщил журналистам заммэра российской столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Новый дюкер соединит Большую Филевскую улицу с Шелепихинской набережной, его общая протяженность превысит 170 метров, большая часть трассы строится закрытым способом. В настоящее время завершена щитовая проходка, следующим этапом станет прокладка в построенном тоннеле нового газопровода высокого давления", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что метод щитовой проходки особенно важен в условиях плотной городской застройки и сложной геологии - он позволяет обеспечить безопасность и вести работы практически незаметно для жителей. "Для обеспечения долговечности конструкции тоннель укрепят железобетонными кольцами, внутрь защитного стального футляра поместят рабочую трубу отечественного производства. Такой метод обеспечивает высокую надежность и длительный срок эксплуатации газопровода - более 40 лет, сокращает сроки проведения работ при минимальном вмешательстве в экосистему водного объекта", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за состоянием дюкера будут круглосуточно следить диспетчеры АО "Мосгаз", при необходимости они смогут перекрыть его дистанционно всего за полторы минуты.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, мосгаз
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Мосгаз
В Москве завершили прокладку тоннеля Шелепихинского подводного газопровода
Бирюков: на Шелепихинском подводном газопроводе завершили прокладку тоннеля
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили работы по прокладке тоннеля в рамках строительства Шелепихинского подводного газопровода, сообщил журналистам заммэра российской столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Новый дюкер соединит Большую Филевскую улицу с Шелепихинской набережной, его общая протяженность превысит 170 метров, большая часть трассы строится закрытым способом. В настоящее время завершена щитовая проходка, следующим этапом станет прокладка в построенном тоннеле нового газопровода высокого давления", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что метод щитовой проходки особенно важен в условиях плотной городской застройки и сложной геологии - он позволяет обеспечить безопасность и вести работы практически незаметно для жителей.
"Для обеспечения долговечности конструкции тоннель укрепят железобетонными кольцами, внутрь защитного стального футляра поместят рабочую трубу отечественного производства. Такой метод обеспечивает высокую надежность и длительный срок эксплуатации газопровода - более 40 лет, сокращает сроки проведения работ при минимальном вмешательстве в экосистему водного объекта", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за состоянием дюкера будут круглосуточно следить диспетчеры АО "Мосгаз", при необходимости они смогут перекрыть его дистанционно всего за полторы минуты.