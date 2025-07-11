https://ria.ru/20250711/moskva-2028524480.html

В Москве завершили прокладку тоннеля Шелепихинского подводного газопровода

В Москве завершили прокладку тоннеля Шелепихинского подводного газопровода - РИА Новости, 11.07.2025

В Москве завершили прокладку тоннеля Шелепихинского подводного газопровода

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили работы по прокладке тоннеля в рамках строительства Шелепихинского подводного газопровода, сообщил... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T11:43:00+03:00

2025-07-11T11:43:00+03:00

2025-07-11T11:43:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

мосгаз

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили работы по прокладке тоннеля в рамках строительства Шелепихинского подводного газопровода, сообщил журналистам заммэра российской столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Новый дюкер соединит Большую Филевскую улицу с Шелепихинской набережной, его общая протяженность превысит 170 метров, большая часть трассы строится закрытым способом. В настоящее время завершена щитовая проходка, следующим этапом станет прокладка в построенном тоннеле нового газопровода высокого давления", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что метод щитовой проходки особенно важен в условиях плотной городской застройки и сложной геологии - он позволяет обеспечить безопасность и вести работы практически незаметно для жителей. "Для обеспечения долговечности конструкции тоннель укрепят железобетонными кольцами, внутрь защитного стального футляра поместят рабочую трубу отечественного производства. Такой метод обеспечивает высокую надежность и длительный срок эксплуатации газопровода - более 40 лет, сокращает сроки проведения работ при минимальном вмешательстве в экосистему водного объекта", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за состоянием дюкера будут круглосуточно следить диспетчеры АО "Мосгаз", при необходимости они смогут перекрыть его дистанционно всего за полторы минуты.

https://ria.ru/20250626/moskva-2026869323.html

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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, мосгаз