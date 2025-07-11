https://ria.ru/20250711/moskva-2028523232.html

На востоке Москвы благоустроят 85 улиц

На востоке Москвы благоустроят 85 улиц - РИА Новости, 11.07.2025

На востоке Москвы благоустроят 85 улиц

Специалисты комплекса городского хозяйства проведут благоустройство 85 улиц на востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T11:40:00+03:00

2025-07-11T11:40:00+03:00

2025-07-11T11:40:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

восточный административный округ (москва)

петр бирюков

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут благоустройство 85 улиц на востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Продолжаем реализацию комплексной программы благоустройства, в общей сложности в этом году обновим свыше 700 столичных улиц, в том числе 85 в Восточном административном округе. В настоящее время работы стартовали на 15 улицах, среди них – Красноярская, Егерская, Колодезная и Охотничья", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что основная задача программы - обеспечить комфортное передвижение водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам. "В рамках работ заменим более 1,1 миллиона квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части и свыше 350 тысяч "квадратов" на тротуарах. Расширим пешеходные дорожки и обустроим удобные парковочные карманы. Организуем новые наземные переходы с контрастным освещением, что позволит самой "зебре" и пешеходу на ней быть заметнее для водителей в темное время суток", - отметил Бирюков. Он подчеркнул, что в районах проведения работ модернизируют уличное освещение - установят фонари с энергоэффективными светильниками. Для пассажиров общественного транспорта оборудуют современные остановочные павильоны с электронными табло, беспроводной связью и зарядными слотами. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. Запланировано обустройство более 530 тысяч квадратных метров газонов.

https://ria.ru/20250702/moskva-2026732667.html

москва

восточный административный округ (москва)

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городское хозяйство москвы, москва, восточный административный округ (москва), петр бирюков