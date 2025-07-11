https://ria.ru/20250711/moskva-2028523232.html
На востоке Москвы благоустроят 85 улиц
На востоке Москвы благоустроят 85 улиц - РИА Новости, 11.07.2025
На востоке Москвы благоустроят 85 улиц
Специалисты комплекса городского хозяйства проведут благоустройство 85 улиц на востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T11:40:00+03:00
2025-07-11T11:40:00+03:00
2025-07-11T11:40:00+03:00
городское хозяйство москвы
москва
восточный административный округ (москва)
петр бирюков
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут благоустройство 85 улиц на востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Продолжаем реализацию комплексной программы благоустройства, в общей сложности в этом году обновим свыше 700 столичных улиц, в том числе 85 в Восточном административном округе. В настоящее время работы стартовали на 15 улицах, среди них – Красноярская, Егерская, Колодезная и Охотничья", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что основная задача программы - обеспечить комфортное передвижение водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам. "В рамках работ заменим более 1,1 миллиона квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части и свыше 350 тысяч "квадратов" на тротуарах. Расширим пешеходные дорожки и обустроим удобные парковочные карманы. Организуем новые наземные переходы с контрастным освещением, что позволит самой "зебре" и пешеходу на ней быть заметнее для водителей в темное время суток", - отметил Бирюков. Он подчеркнул, что в районах проведения работ модернизируют уличное освещение - установят фонари с энергоэффективными светильниками. Для пассажиров общественного транспорта оборудуют современные остановочные павильоны с электронными табло, беспроводной связью и зарядными слотами. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. Запланировано обустройство более 530 тысяч квадратных метров газонов.
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москва
восточный административный округ (москва)
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городское хозяйство москвы, москва, восточный административный округ (москва), петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Москва, Восточный административный округ (Москва), Петр Бирюков
На востоке Москвы благоустроят 85 улиц
Бирюков: на востоке Москвы проведут благоустройство 85 улиц
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут благоустройство 85 улиц на востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжаем реализацию комплексной программы благоустройства, в общей сложности в этом году обновим свыше 700 столичных улиц, в том числе 85 в Восточном административном округе. В настоящее время работы стартовали на 15 улицах, среди них – Красноярская, Егерская, Колодезная и Охотничья", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что основная задача программы - обеспечить комфортное передвижение водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам.
"В рамках работ заменим более 1,1 миллиона квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части и свыше 350 тысяч "квадратов" на тротуарах. Расширим пешеходные дорожки и обустроим удобные парковочные карманы. Организуем новые наземные переходы с контрастным освещением, что позволит самой "зебре" и пешеходу на ней быть заметнее для водителей в темное время суток", - отметил Бирюков.
Он подчеркнул, что в районах проведения работ модернизируют уличное освещение - установят фонари с энергоэффективными светильниками. Для пассажиров общественного транспорта оборудуют современные остановочные павильоны с электронными табло, беспроводной связью и зарядными слотами.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. Запланировано обустройство более 530 тысяч квадратных метров газонов.