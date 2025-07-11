https://ria.ru/20250711/moskalkova-2028506708.html
Украина должна возвращать мирных жителей без условий, заявила Москалькова
Украина должна возвращать мирных жителей без условий, заявила Москалькова - РИА Новости, 11.07.2025
Украина должна возвращать мирных жителей без условий, заявила Москалькова
Украина начала ставить условия и рассматривать возвращение в Россию ранее вывезенных в Сумы жителей Курской области как часть обменного процесса, но это... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T10:32:00+03:00
2025-07-11T10:32:00+03:00
2025-07-11T11:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
курская область
татьяна москалькова
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Украина начала ставить условия и рассматривать возвращение в Россию ранее вывезенных в Сумы жителей Курской области как часть обменного процесса, но это незаконно, несправедливо и безнравственно, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Федеральный омбудсмен отметила, что поначалу Украина, исходя из норм и принципов международного права, возвращала России жителей Курской области без каких-либо условий. "Но дальше стали ставиться условия, и эти люди стали рассматриваться как часть обменного процесса, что, конечно, совершенно незаконно, несправедливо и безнравственно", - сказала Москалькова. По ее словам, вновь поднять вопрос возвращения курских жителей позволили переговоры в Стамбуле, где стороны договорились о возвращении всех оставшихся курян. "Но, к сожалению, мы увидели, что только два человека из 32 вернулись... По международным правилам, их сторона обязана отдать без всяких условий, репатриировать, передать на родину без каких-либо условий по обмену или возвращению людей", - добавила она.
https://ria.ru/20250711/ukraina-2028488061.html
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Украина должна возвращать мирных жителей без условий, заявила Москалькова
Украина начала ставить условия и рассматривать возвращение в Россию ранее вывезенных в Сумы жителей Курской области как часть обменного процесса – это незаконно, несправедливо и безнравственно, заявила в интервью РИА Новости Москалькова
2025-07-11T10:32
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PT1M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, украина, курская область, татьяна москалькова
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Курская область, Татьяна Москалькова
Украина должна возвращать мирных жителей без условий, заявила Москалькова
Москалькова назвала условия Украины по обмену мирных жителей незаконными