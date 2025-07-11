https://ria.ru/20250711/moskalkova-2028506708.html

Украина должна возвращать мирных жителей без условий, заявила Москалькова

Украина должна возвращать мирных жителей без условий, заявила Москалькова - РИА Новости, 11.07.2025

Украина должна возвращать мирных жителей без условий, заявила Москалькова

Украина начала ставить условия и рассматривать возвращение в Россию ранее вывезенных в Сумы жителей Курской области как часть обменного процесса, но это... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T10:32:00+03:00

2025-07-11T10:32:00+03:00

2025-07-11T11:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

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украина

курская область

татьяна москалькова

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Украина начала ставить условия и рассматривать возвращение в Россию ранее вывезенных в Сумы жителей Курской области как часть обменного процесса, но это незаконно, несправедливо и безнравственно, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Федеральный омбудсмен отметила, что поначалу Украина, исходя из норм и принципов международного права, возвращала России жителей Курской области без каких-либо условий. "Но дальше стали ставиться условия, и эти люди стали рассматриваться как часть обменного процесса, что, конечно, совершенно незаконно, несправедливо и безнравственно", - сказала Москалькова. По ее словам, вновь поднять вопрос возвращения курских жителей позволили переговоры в Стамбуле, где стороны договорились о возвращении всех оставшихся курян. "Но, к сожалению, мы увидели, что только два человека из 32 вернулись... По международным правилам, их сторона обязана отдать без всяких условий, репатриировать, передать на родину без каких-либо условий по обмену или возвращению людей", - добавила она.

https://ria.ru/20250711/ukraina-2028488061.html

https://ria.ru/20250711/lavrov-2028496565.html

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украина

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Украина должна возвращать мирных жителей без условий, заявила Москалькова Украина начала ставить условия и рассматривать возвращение в Россию ранее вывезенных в Сумы жителей Курской области как часть обменного процесса – это незаконно, несправедливо и безнравственно, заявила в интервью РИА Новости Москалькова 2025-07-11T10:32 true PT1M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, курская область, татьяна москалькова