https://ria.ru/20250711/moshenniki-2028502123.html

ВТБ предупредил о новой схеме мошенников

ВТБ предупредил о новой схеме мошенников - РИА Новости, 11.07.2025

ВТБ предупредил о новой схеме мошенников

ВТБ обнаружил новую мошенническую схему, при которой злоумышленники заставляют жертв оставлять деньги в почтовых ящиках под предлогом "защиты сбережений",... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T10:12:00+03:00

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общество

втб (банк)

россия

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. ВТБ обнаружил новую мошенническую схему, при которой злоумышленники заставляют жертв оставлять деньги в почтовых ящиках под предлогом "защиты сбережений", сообщили в пресс-службе банка. "Специалисты ВТБ выявили новую схему мошенничества, при которой преступники вынуждают жертв оставлять накопления в почтовых ящиках под предлогом "защиты сбережений". Злоумышленники звонят клиентам, представляясь сотрудниками банка или правоохранительных органов, убеждают в угрозе хищения средств со счетов и необходимости срочно "спасти" деньги", — предупредили в финансовой организации.Указывается, что в данной схеме мошенники требуют поместить наличные в личный почтовый ящик или в ящик для корреспонденции по указанному адресу с номером квартиры, который сообщают жертве. Спустя некоторое время сообщник-курьер вскрывает ящик и забирает деньги."Это новая вариация классической схемы с "безопасным хранением". Преступники нашли способ обмануть даже тех, кто не соглашается переводить средства неизвестным лицам. Важно помнить, что ваши деньги могут быть в безопасности только на том счете, который вы лично открыли в обслуживающем вас банке", — подчеркнул вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин.ВТБ напоминает, что для защиты от подобного обмана не следует выполнять инструкции по "спасению" денег от неизвестных."Помните, что банки и правоохранительные структуры никогда не просят перекладывать деньги, а тем более наличные, с целью их защиты", - подытожили в банке.

https://ria.ru/20250707/moshenniki-2027590257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

общество, втб (банк), россия