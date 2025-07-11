https://ria.ru/20250711/moshennik-2028505899.html
МВД предупредило о новых мошеннических схемах в Telegram
МВД предупредило о новых мошеннических схемах в Telegram - РИА Новости, 11.07.2025
МВД предупредило о новых мошеннических схемах в Telegram
Злоумышленники делают коммерческое предложение администраторам каналов и отправляют ссылку на фальшивую страницу авторизации Telegram, после чего получают права РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T10:27:00+03:00
2025-07-11T10:27:00+03:00
2025-07-11T10:27:00+03:00
технологии
telegram
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Злоумышленники делают коммерческое предложение администраторам каналов и отправляют ссылку на фальшивую страницу авторизации Telegram, после чего получают права управления и используют страницу для мошеннических схем, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Кибермошенники активно используют функцию "Предложенные публикации" в Telegram для хищения административных аккаунтов... Механизм хищения: администратору поступает коммерческое предложение с ссылкой на "контент для публикации", ссылка ведет на фальшивую страницу авторизации Telegram, имитирующую официальный интерфейс, при вводе логина и кода из SMS злоумышленники получают полный контроль над аккаунтом, через компрометированный аккаунт преступники получают права управления каналом", - говорится в Telegram-канале ведомства. Затем злоумышленники реализуют канал для преступных схем, требуют выкуп за возврат доступа, присваивают средства из системы Stars/NFT и доступа к Fragment.com, распространяют деструктивный контент.
https://ria.ru/20250711/moshenniki-2028486716.html
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технологии, telegram, министерство внутренних дел рф (мвд россии), единый государственный экзамен (егэ), общество
Технологии, Telegram, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Общество
МВД предупредило о новых мошеннических схемах в Telegram
МВД: мошенники отправляют ссылку на фальшивую страницу авторизации Telegram