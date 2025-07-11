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Юрист рассказала о схемах мошенничества при покупке путевок - РИА Новости, 11.07.2025
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05:36 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/moshennichestvo-2028479570.html
Юрист рассказала о схемах мошенничества при покупке путевок
Юрист рассказала о схемах мошенничества при покупке путевок - РИА Новости, 11.07.2025
Юрист рассказала о схемах мошенничества при покупке путевок
Фиктивные сайты-двойники известных туроператоров, ложные "акции" и поддельные договоры - основные схемы мошенничества при покупке путевок, рассказала РИА... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T05:36:00+03:00
2025-07-11T05:36:00+03:00
мария спиридонова
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Фиктивные сайты-двойники известных туроператоров, ложные "акции" и поддельные договоры - основные схемы мошенничества при покупке путевок, рассказала РИА Новости управляющий партнер "Легес Бюро", член Ассоциации юристов России (АЮР) Мария Спиридонова. "Среди самых распространенных схем мошенничества при покупке путевок - фиктивные сайты-двойники известных туроператоров, где покупателю продают несуществующие путевки, поддельные договоры с фиктивной страховкой, когда граждан просят переводить деньги на личную карту якобы менеджера", - сказала она. По словам Спиридоновой также мошенники зачастую навязывают туристам фиктивные допуслуги, например, "специальный" трансфер или "особую" страховку. "Порой мошенники привлекают клиентов ложными акциями, а после внесенной предоплаты за тур сообщают о внезапном повышении цены", - добавила юрист. Она напомнила, что мошенники создают фиктивные фирмы-однодневки, которые исчезают сразу после того, как клиенты внесли деньги.
https://ria.ru/20250707/moshenniki-2027590257.html
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мария спиридонова
Мария Спиридонова
Юрист рассказала о схемах мошенничества при покупке путевок

Спиридонова: фиктивные сайты являются схемой мошенников при покупке путевок

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильные телефоны
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Фиктивные сайты-двойники известных туроператоров, ложные "акции" и поддельные договоры - основные схемы мошенничества при покупке путевок, рассказала РИА Новости управляющий партнер "Легес Бюро", член Ассоциации юристов России (АЮР) Мария Спиридонова.
"Среди самых распространенных схем мошенничества при покупке путевок - фиктивные сайты-двойники известных туроператоров, где покупателю продают несуществующие путевки, поддельные договоры с фиктивной страховкой, когда граждан просят переводить деньги на личную карту якобы менеджера", - сказала она.
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По словам Спиридоновой также мошенники зачастую навязывают туристам фиктивные допуслуги, например, "специальный" трансфер или "особую" страховку.
"Порой мошенники привлекают клиентов ложными акциями, а после внесенной предоплаты за тур сообщают о внезапном повышении цены", - добавила юрист.
Она напомнила, что мошенники создают фиктивные фирмы-однодневки, которые исчезают сразу после того, как клиенты внесли деньги.
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Мария Спиридонова
 
 
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