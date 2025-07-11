https://ria.ru/20250711/moshennichestvo-2028479570.html

Юрист рассказала о схемах мошенничества при покупке путевок

Юрист рассказала о схемах мошенничества при покупке путевок - РИА Новости, 11.07.2025

Юрист рассказала о схемах мошенничества при покупке путевок

Фиктивные сайты-двойники известных туроператоров, ложные "акции" и поддельные договоры - основные схемы мошенничества при покупке путевок, рассказала РИА... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T05:36:00+03:00

2025-07-11T05:36:00+03:00

2025-07-11T05:36:00+03:00

мария спиридонова

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Фиктивные сайты-двойники известных туроператоров, ложные "акции" и поддельные договоры - основные схемы мошенничества при покупке путевок, рассказала РИА Новости управляющий партнер "Легес Бюро", член Ассоциации юристов России (АЮР) Мария Спиридонова. "Среди самых распространенных схем мошенничества при покупке путевок - фиктивные сайты-двойники известных туроператоров, где покупателю продают несуществующие путевки, поддельные договоры с фиктивной страховкой, когда граждан просят переводить деньги на личную карту якобы менеджера", - сказала она. По словам Спиридоновой также мошенники зачастую навязывают туристам фиктивные допуслуги, например, "специальный" трансфер или "особую" страховку. "Порой мошенники привлекают клиентов ложными акциями, а после внесенной предоплаты за тур сообщают о внезапном повышении цены", - добавила юрист. Она напомнила, что мошенники создают фиктивные фирмы-однодневки, которые исчезают сразу после того, как клиенты внесли деньги.

https://ria.ru/20250707/moshenniki-2027590257.html

https://ria.ru/20250709/bilayn-2028014567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мария спиридонова