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Мосбиржа провела дискретный аукцион по акциям ВТБ - РИА Новости, 11.07.2025
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11:54 11.07.2025 (обновлено: 12:36 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/mosbirzha-2028527071.html
Мосбиржа провела дискретный аукцион по акциям ВТБ
Мосбиржа провела дискретный аукцион по акциям ВТБ - РИА Новости, 11.07.2025
Мосбиржа провела дискретный аукцион по акциям ВТБ
Московская биржа начала дискретный аукцион по акциям ВТБ, упавшим более чем на 20 процентов после дивидендной отсечки, следует из сообщения торговой площадки. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T11:54:00+03:00
2025-07-11T12:36:00+03:00
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Московская биржа начала дискретный аукцион по акциям ВТБ, упавшим более чем на 20 процентов после дивидендной отсечки, следует из сообщения торговой площадки.Выплаты для акционеров по итогамм предыдущего года составят по 25,58 рубля на обыкновенную акцию. Реестр для получения дивидендов закроют 11 июля, однако поскольку на Мосбирже действует режим торгов Т+1, последним днем для покупки бумаг с попаданием в реестр был четверг. "По состоянию на 10:10:00 текущая цена составила 71,94 руб. (Отклонение — 23,44%). Произошло снижение на 20,00% и более в течение 10 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (93,97 руб.). В режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 10:14:00. В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом", — говорится в сообщении.По состоянию на 10:10 мск акции ВТБ падали на 23,4 процента. Окончание аукциона и возобновление торгов планируется в 10:44.Биржа прибегает к дискретному аукциону, когда ценные бумаги отклоняются в цене от показателя на момент закрытия в предыдущий день более чем на 20 процентов за десять минут (и пять минут, если акции не состоят в базе расчета индекса Мосбиржи).Дискретный аукцион состоит из трех раундов по десять минут. По их истечении торги возобновляются в обычном режиме. Такую меру можно применять не более двух раз за день, однако если акция не входит в индекс Мосбиржи, то это число не ограничено.
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экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Мосбиржа провела дискретный аукцион по акциям ВТБ

Мосбиржа провела дискретный аукцион по акциям ВТБ после их падения на 24%

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЛоготип Московской биржи
Логотип Московской биржи - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Московская биржа начала дискретный аукцион по акциям ВТБ, упавшим более чем на 20 процентов после дивидендной отсечки, следует из сообщения торговой площадки.
Выплаты для акционеров по итогамм предыдущего года составят по 25,58 рубля на обыкновенную акцию. Реестр для получения дивидендов закроют 11 июля, однако поскольку на Мосбирже действует режим торгов Т+1, последним днем для покупки бумаг с попаданием в реестр был четверг.
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"По состоянию на 10:10:00 текущая цена составила 71,94 руб. (Отклонение — 23,44%). Произошло снижение на 20,00% и более в течение 10 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (93,97 руб.). В режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 10:14:00. В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом", — говорится в сообщении.
По состоянию на 10:10 мск акции ВТБ падали на 23,4 процента. Окончание аукциона и возобновление торгов планируется в 10:44.
Биржа прибегает к дискретному аукциону, когда ценные бумаги отклоняются в цене от показателя на момент закрытия в предыдущий день более чем на 20 процентов за десять минут (и пять минут, если акции не состоят в базе расчета индекса Мосбиржи).
Дискретный аукцион состоит из трех раундов по десять минут. По их истечении торги возобновляются в обычном режиме. Такую меру можно применять не более двух раз за день, однако если акция не входит в индекс Мосбиржи, то это число не ограничено.
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