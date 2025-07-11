Шор объяснил, почему Гуцул оставили под домашним арестом
Шор: Гуцул оставили под арестом из-за приближающихся выборов
Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 июл — РИА Новости. Главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул оставили под домашним арестом, чтобы держать взаперти сильного политика накануне парламентских выборов в Молдавии, которые должны состояться 28 сентября, заявил лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор.
Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Судебный процесс 1 июля перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет, приговор может быть оглашен 5 августа. В четверг суд принял решение о продлении срока домашнего ареста Гуцул еще на 30 суток - до 12 августа, адвокаты обжалуют это решение.
"Евгению Гуцул оставили под домашним арестом. Судьи штампуют свои решения под давлением ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.). Единственная причина этих действий — держать взаперти сильного политика накануне выборов", - написал Шор в своем Telegram-канале.
По его словам, президенту Молдавии Майе Санду было мало ответа Гагаузии на референдуме о вступлении в ЕС, когда почти 95% жителей автономии проголосовали против изменения конституции ради евроинтеграции. "Она не поняла, когда сама не набрала и 3% в автономии. И сейчас хочет "закрепить" успех. Что ж, на парламентских выборах число голосов за ПДС будет отрицательным. И не только в Гагаузии", - подчеркнул политик.
Съезд политблока "Победа" прошел 6 июля в Москве, политики решили встретиться за пределами Молдавии, поскольку на родине власти преследуют представителей оппозиции за их убеждения. На мероприятии Шор заявил, что политформирование примет самостоятельное участие в парламентских выборах в Молдавии осенью 2025 года, а список блока возглавит находящаяся под арестом глава Гагаузии Евгения Гуцул.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.